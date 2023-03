Roma, nervosismo Mourinho: Pinto e i Friedkin si schierano

I proprietari della Roma hanno deciso da che parte stare dopo le recenti vicende accadute durante la partita con la Lazio all’Olimpico

Le ultime settimane sono state segnate da grande nervosismo per la Roma che ora dovrà fare i conti con le espulsioni del derby contro la Lazio. Allo Stadio Olimpico, i biancocelesti sono riusciti a vincere con un solo gol firmato Zaccagni, che ha tagliato l’area partendo da sinistra e concludendo sul secondo palo. Un tiro preciso, che non ha lasciato scampo a Rui Patricio, fino a quel momento sempre attento.

Ad aver infiammato la partita non sono state solo le coreografie o la battaglia tra tifosi combattuta a suon di cori e sfottò. Ad incendiare l’atmosfera dello Stadio Olimpico sono stati proprio i giocatori, con la temperatura che ha toccato quote molto alte in diversi episodi. Nel finale, poi si è scatenato un parapiglia in campo che ha portato all’espulsione di Marusic e Cristante. Prima di loro, però, sono stati allontanati anche Roger Ibanez per un doppio giallo, Nuno Santos e un membro dello staff laziale.

Animi accesi, quindi, per una partita che valeva molto. In molti hanno sottolineato il forte nervosismo dei giallorossi, che da qualche grattacapo anche all’Associazione Italiana Arbitri. Questo, però, è solo l’atteggiamento che chiede Mourinho ai suoi giocatori. Lo Special One si è forse inasprito negli ultimi giorni, in cui è arrivata la squalifica in seguito al diverbio con Serra che lo ha costretto a saltare Sassuolo e Lazio.

Roma, i Friedkin hanno deciso

Neanche il triplice fischio e il ritorno nel tunnel è servito per placare gli animi. Come riporta il Messaggero, infatti, sembra che alcuni giocatori della Lazio siano passati davanti lo spogliatoio giallorosso, con i giocatori di José che hanno preso il gesto come una provocazione e sono scattati.

Da qui si è scatenato un parapiglia che ha visto protagonista anche Claudio Lotito. Il senatore e presidente della Lazio, infatti, ha cercato di calmare le acque proprio nella pancia dell’impianto del Foro Italico, in cui c’era anche Mourinho, autorizzato dal commissario. Nonostante il grande nervosismo, la Roma ha deciso di non abbandonare Mourinho e anzi, i Friedkin si sono schierati con lui. A dimostrazione di questo, anche Tiago Pinto ha preso le difese dello Special One proprio con il presidente laziale, chiedendo di portare rispetto. La Roma, come spesso ha fatto nell’ultimo periodo, sta facendo riccio e sta dimostrando un’amalgama che in pochi possono dire di avere.