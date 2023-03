Calciomercato Roma, tradimento Juventus anche senza Champions

La Roma continua a sondare il mercato ma un obiettivo vuole la Juventus. Dirà di sì anche in caso di mancata qualificazione in Champions.

La Roma ha cominciato a sondare il mercato in vista dell’estate, con l’obiettivo di individuare i prossimi rinforzi da regalare a José Mourinho. Il futuro del tecnico non è ancora chiaro e dipenderà dall’esito del confronto con i Friedkin ma intanto Tiago Pinto ha messo nel mirino diversi elementi di qualità.

A gennaio il direttore generale, a causa dei paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, si è limitato a prendere Diego Llorente (in prestito secco) e Ola Solbakken (a parametro zero) per sostituire Mathias Vina e Nicolò Zaniolo. Da giugno in poi, invece, cercherà di potenziare tutti i reparti così da tranquillizzare il mister originario di Setubal sulla bontà del piano di sviluppo pluriennale della società. La priorità consisterà nel prendere un adeguato sostituto dell’ex numero 22 passato al Galatasaray. Due, al momento, i nomi su cui i giallorossi stanno lavorando. Il primo risponde al nome di Marco Asensio, legato al Real Madrid fino al termine della stagione.

I contatti per il rinnovo sono già scattati ma le parti, almeno fin qui, appaiono molto distanti. Il classe 1996, per restare alla Casa Blanca, chiede 6 milioni netti. Troppo per le Merengues, disposte ad arrivare ad un massimo di 4.8 milioni. La pista alternativa conduce ad Adama Traoré intenzionata a lasciare a parametro zero il Wolverhampton. Almeno un colpo, inoltre, verrà fatto per potenziare il centrocampo visto che Mady Camara, scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho, farà ritorno all’Olympiacos.

Roma, Frattesi vuole la Juventus

Il profilo maggiormente gradito è quello di Davide Frattesi, diventato ormai una delle colonne portanti del Sassuolo ed ormai pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Arrivare alla fumata bianca, però, si preannuncia quanto mai complesso. Il prezzo in primis, ma non solo.

I neroverdi, per lasciarlo partire, continuano a chiedere oltre 30 milioni. Cifra ritenuta troppo alta da Pinto che, nelle prossime settimane, proverà ad abbassare inserendo nell’operazione qualche giovane giallorosso. Frattesi, dal canto suo, ha fatto sapere di gradire molto le attenzioni della Juventus. Al punto, come confermato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, da dire “sì” ai bianconeri anche in assenza di una qualificazione alla prossima edizione della Champions League bianconeri. Su di lui c’è anche la Premier: da qui l’intenzione della Vecchia Signora di alzare “pressing e marcatura”. Il duello con la Juventus è destinato poi a proseguire fino al 31 agosto visto che il club ha messo gli occhi pure su Guglielmo Vicario e Morten Hjulmand. Pinto è chiamato ad agire subito.