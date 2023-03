Calciomercato Roma, anche Juve e Inter ko: futuro in Premier

Calciomercato Roma, la Serie A rischia di arrendersi in vista della sessione estiva. Il verdetto che taglia fuori Pinto e le big del campionato italiano: destinazione Premier League

Il campionato italiano rischia di essere bruciato dalla Premier League. La Serie A è arrivata alla ventisettesima giornata, ora è il momento della sosta per la pausa Nazionali. L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo questa sera, per affrontare l’Inghilterra nelle qualificazioni ad Euro 2024. In parallelo la Premier League sembra pronta a scippare le big del campionato italiano, Roma compresa.

Questa sera l’Italia di Mancini tornerà ad affrontare l’Inghilterra, nel remake della finale di Wembley a luglio 2021. I campionati sono in pausa per la sosta Nazionali, e proprio dai ritiri in giro per il mondo arrivano nuovi indizi in ottica calciomercato. La Premier League sembra pronta ad un vero e proprio scippo che taglierebbe fuori le grandi del campionato italiano, compresa la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. La coppia portoghese non è l’unica ad aver acceso il proprio radar su una delle sorprese stagionali della Serie A, anche la Juventus e l’Inter sembrano pronte all’asta estiva per il centrocampista danese del Lecce, Morten Hjulmand.

Calciomercato Roma, la Premier torna all’assalto di Hjulmand: Serie A ko

Lo stesso centrocampista, convocato dalla Danimarca per le qualificazioni europee, si è espresso con cautela sul suo futuro. Intervistato da TV2Sport, Hjulmand si è così espresso: “Non penso al futuro perché dedico tutto il mio tempo della giornata al Lecce.”

Intorno al destino del centrocampista danese, capitano dei salentini, è intervenuto anche Gianluca Di Marzio. Il giornalista italiano è stato intervistato dal sito danese Spilxperten.com ed ha dimostrato di avere le idee chiare sul futuro del calciatore in forza al Lecce. Di Marzio ha così commentato il futuro del calciatore: “A gennaio c’è stata un’offerta del Southampton da 13 milioni di euro, ma il Lecce ha detto di no.” Ma la Premier League non ha intenzione di mollare: “C’è interesse anche qui in Italia. Hjulmand piace a Juventus e Inter, ma penso che probabilmente ci sarà un trasferimento in Premier League.”