Numeri di maglia UFFICIALI – La 10 va a Pellegrini

Questa sera l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo contro l’Inghilterra. Ecco i numeri di maglia ufficiali per le qualificazioni dell’Europeo, la 10 va a Lorenzo Pellegrini

La Roma è arrivata alla sosta delle Nazionali dopo la cocente sconfitta nel derby di ritorno in campionato. Il passo falso nella stracittadina contro la Lazio di Sarri è arrivato dopo la qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League per i giallorossi. Ora il cammino stagionale per la squadra di José Mourinho riprenderà dallo stadio Olimpico, domenica 2 aprile contro la Sampdoria. In tanti hanno lasciato Trigoria per raggiungere le proprie selezioni nazionali, ecco la scelta sul numero di maglia affidato a Lorenzo Pellegrini.

Sono quattordici i calciatori giallorossi convocati dalle rispettive selezioni nazionali nella sosta che arriva dopo il passo falso nel derby. Nelle scorse ore era scattato un piccolo allarme intorno alle condizioni di Paulo Dybala, convocato dall’Argentina campione del mondo. La ‘Joya’ ha riportato un colpo alla spalla, ma ha completato l’allenamento senza destare troppi allarmismi. In Nazionale azzurra sono tre i calciatori della Roma convocati da Roberto Mancini. Il commissario tecnico, che stasera ritroverà l’Inghilterra allo stadio Maradona, ha chiamato per le qualificazioni ad Euro 2024 Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Lorenzo Spinazzola.

Italia, le maglie ufficiali per le qualificazioni a Euro 2024: la numero 10 va a Pellegrini

Questa sera la sfida all’Inghilterra, remake della finale dell’Europeo vinto dagli azzurri a Wembley. La prima giornata del girone di qualificazioni ad Euro 2024 andrà in scena allo stadio Maradona, e la Nazionale azzurra ha diramato da poco le scelte ufficiali riguardo i numeri di maglia scelti per le qualifiche europee.

Lorenzo Pellegrini vestirà la maglia numero 10. L’Italia giocherà stasera contro l’Inghilterra e domenica in trasferta a Malta. Il centrocampista e capitano giallorosso indosserà la maglia tra le più evocative, mentre Bryan Cristante vestirà il numero 16. Inevitabile il rimando al numero di Daniele De Rossi, colonna della Roma e dell’Italia nella sua carriera. Leonardo Spinazzola invece indosserà la maglia numero 4, il primo appuntamento è in programma questa sera allo stadio Maradona. Italia ed Inghilterra si affronteranno a partire dalle ore 20:45.