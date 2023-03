Calciomercato Roma, l’agente Spinosi blinda Ibanez: “Le cessioni saranno altre”

La Roma non ha intenzione di vendere il calciatore nella prossima finestra di calciomercato nonostante le ultime prestazioni

Il calciomercato estivo di avvicina, con i mesi caldi dell’anno che portano con loro l’inizio ufficiale delle trattative. La Roma si sta preparando al meglio per il gong virtuale che sancisce l’inizio del precampionato, con Tiago Pinto che sta cominciando a scandagliare il panorama. Mourinho, infatti, vuole avere una rosa di livello per lottare e ambire a obiettivi ancora migliori di quelli a cui punta la società.

Per questo il general manager sta già cominciando a preparare le prossime carte, soprattutto all’insegna di un calciomercato sostenibile come è quello che deve fare la Roma. I giallorossi in estate hanno effettuato molti movimenti a parametro zero ed è possibile aspettarci di nuovo una strategia simile anche nella prossima stagione calda. La mano della Uefa ha reso più che difficile il calciomercato giallorosso a gennaio, con Pinto che si è limitato a prendere Diego Llorente in prestito e Ola Solbakken a parametro zero.

L’unico giocatore che ha lasciato la società e ha generato un’entrata è stato Nicolò Zaniolo. L’ex attaccante della Roma ha accettato l’offerta del Galatasaray dopo un tira e molla con il club, che ha visto protagoniste anche Milan e Bournemouth. Se l’addio fosse avvenuto subito il gm portoghese avrebbe avuto dei fondi adatti per tentare l’assalto agli obiettivi invernali.

Calciomercato Roma, Spinosi: “In due hanno mercato internazionale”

Proprio le cessioni saranno fondamentali per i giallorossi, che grazie a queste possono mettere da parte un piccolo tesoretto per muoversi al meglio nel calciomercato. Riuscire a creare un fondo è fondamentale, sia per evitare sanzioni della Uefa, sia per andare a migliorare il bilancio.

Proprio sulle possibili cessioni della Roma ha parlato Lodovico Spinosi, agente e procuratore, ai microfoni di TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Abraham via? E’ la cosa più logica sapendo che la società deve realizzare 40 milioni di attivo per il fair play finanziario. quali sono i giocatori che possono avere un mercato internazionale? Abraham e Ibanez. Pellegrini con l’ingaggio che ha fatica a trovare una squadra che possa accontentarlo, così come Mancini e Cristante. Forse Spinazzola che va in scadenza nel 2024. Zalewski? Con il campionato che ha fatto rispetto all’anno scorso può avere meno estimatori. Su Ibanez non ci sono segnali per la cessione”.

