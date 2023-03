Calciomercato Roma, rinnovo Smalling: ansia Pinto

Calciomercato Roma, Smalling ha detto di voler rimanere ma ancora non c’è la firma. I prossimi giorni decisivi

La Roma è in vacanza fino a martedì prossimo. E questi saranno giorni decisivi per il futuro di Smalling. Sì, perché anche se il giocatore ha detto più volte di voler rinnovare quel contratto in scadenza con i giallorossi alla fine della stagione, al momento la firma non è arrivata. E Pinto è in ansia.

Il gm portoghese non vuole in nessun modo ritrovarsi a gestire una situazione come quella di Mkhitaryan, che nonostante tutte le rassicurazioni date alla fine se n’è andato all’Inter. Ed è per questo che la Roma ha alzato la posta, andando a soddisfare praticamente, almeno secondo le informazioni che qualche giorno fa vi abbiamo riportato, tutte quelle che sono state le richieste del giocatore sulla durata del contratto e anche sullo stipendio. Ma il nero su bianco non c’è ancora. E questi, come detto, secondo il Corriere dello Sport saranno giorni decisivi.

Smalling si è preso una vacanza e dovrebbe discutere in questi giorni proprio del suo futuro insieme alla famiglia e al suo procuratore. Lui a Roma sta bene, lo ha confermato senza troppi giri di parola, ma sa altrettanto bene che il prossimo contratto sarà probabilmente l’ultimo della sua carriera. Ecco perché vuole vederci chiaro, fino in fondo, e andare con i piedi di piombo.

Così come per i compagni infine, almeno quelli in scadenza (Matic), o quelli che hanno una clausola (Dybala) il futuro sembra essere legato a quello di Mourinho. Che attende un incontro con i Friedkin che, però, ci sarà solamente alla fine di questa stagione. In ogni caso, dentro la Roma, sta salendo un poco l’ansia per questa situazione. Anche perché un addio di Smalling costringerebbe la proprietà ad aprire il portafoglio per prendere un difensore centrale affidabile. E servono tanti soldi. E con i paletti del fair play finanziario non sarà facile.