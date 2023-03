Feyenoord-Roma, capo della polizia dice no ai tifosi giallorossi: “Non ha senso”

La partita di andata di Europa League potrebbe essere a rischio per i tifosi della Roma, che sarà a Rotterdam per sfidare il Feyenoord

La Roma ad aprile sarà in Olanda per giocare i quarti di finale di Europa League. Avversaria della sfida è il Feyenoord, già sfidato lo scorso anno a maggio, durante la finale di Tirana. Il club di Rotterdam, infatti, è stato l’ultimo ostacolo tra i giallorossi e la Conference League, poi alzata nel cielo albanese grazie alla rete di Zaniolo. L’ex attaccante numero 22, infatti, aveva segnato l’unico gol della gara, che ha regalato il successo alla Roma.

Quella giornata ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi giallorossi, che nei giorni successivi hanno bloccato il centro della città per festeggiare insieme ai pullman scoperti. Un grande successo arrivato nella prima stagione di José Mourinho su questa panchina. L’allenatore portoghese è stato preso dai Friedkin proprio per cominciare a vincere e puntare a qualche trofeo per alzare da subito l’asticella della squadra.

Lo Special One non si è fatto pregare e ha portato subito una coppa battendo il Feyenoord. Ora il cammino in Europa League ha riportato le due squadre di nuovo una contro l’altra, ma stavolta non sarà in una finale. La gara si preannuncia difficile, soprattutto quella di ritorno, per cui è stata vietata la trasferta ai tifosi olandesi. Visti i disordini avvenuti anni fa, in occasione di una gara sempre di Europa League tra giallorossi e biancorossi, questi ultimi non potranno assistere alla gara allo Stadio Olimpico.

Feyenoord-Roma, il capo della polizia chiude alla trasferta

La decisione di sicuro non è piaciuta agli olandesi, che stavano già pensando alla trasferta nella Capitale. Non è da escludere disordini come quelli successi a Napoli, con la trasferta vietata ai tifosi del Frankfurt, che comunque si sono presentati in città per protestare.

Come riporta da Il Romanista, il capo della polizia di Amsterdam Frank Paauw ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi giallorossi. Ai microfoni del De Telegraaf, quotidiano olandese, il numero uno delle forze dell’ordine ha detto: “Posso immaginare che se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire a Rotterdam”.