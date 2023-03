Calciomercato Roma, Pinto e a capo: Mourinho ne boccia altri due

La Roma riflette in vista della prossima sessione del mercato. Sono diversi i giallorossi destinati all’addio: bocciato il lavoro di Pinto.

In estate, in casa Roma, andrà in scena una vera e propria rivoluzione. A prescindere dall’eventuale permanenza di José Mourinho, la versione 2023/24 della rosa giallorossa già da ora si preannuncia molto differente rispetto a quella attuale. Sono infatti molti i giocatori che, al termine della stagione, lasceranno la compagnia.

In listati sbarco, ad esempio, ci sono Ante Coric e William Bianda. I due, presi dall’allora direttore sportivo Monchi nell’estate 20218, non sono mai riusciti ad imporsi nella capitale e a luglio saranno lasciati liberi di trovarsi una nuova sistemazione. Un doppio addio che consentirà al club tagliare due stipendi pesanti e risparmiare circa 3 milioni: risorse che verranno poi utilizzate per finanziare i prossimi colpi in entrata.

Geoerginio Wijnaldum, dal canto suo, rientrerà al Paris Saint Germain visto che il direttore generale Tiago Pinto ritiene eccessivi gli 8 milioni richiesti per il suo acquisto a titolo definitivo. La partita, in ogni caso, non è ancora chiusa del tutto visto che il manager proverà a riaverlo a costi inferiori. Per concretizzare il ritorno in Italia dell’olandese, però, sarà necessario trovare una soluzione anche in merito allo stipendio percepito da Gini (7 milioni lordi). Cifra, questa, che la Roma proverà ad abbassare. E non finisce qua, perché ad abbandonare la città Eterna saranno pure Diego Llorente e Mady Camara.

Roma, Llorente e Camara andranno via

A confermare l’indiscrezione di mercato è stato oggi ‘Il Messaggero’, secondo cui lo spagnolo ed il guineano non rientreranno nel nuovo progetto tecnico romanista. Il primo, preso a gennaio, fin qui non si è integrato come sperato da Mou totalizzando appena 2 presenze in Serie A, per un totale di 32 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.

A giugno, una volta concluso il prestito secco, farà quindi ritorno al Leeds. Stesso discorso per il centrocampista, di proprietà dell’Olympiacos. Strana la sua parabola: tra ottobre e novembre ha giocato titolare contro la Sampdoria, il Napoli, il Verona, la Lazio ed il Torino. Alla ripresa del campionato, invece, è scivolato indietro nelle gerarchie del mister originario di Setubal che, nelle ultime 8 partite, lo ha impiegato soltanto una volta. Un doppio flop di mercato, che obbligherà Pinto a riflettere in vista dell’estate. Gli acquisti non azzeccati stanno iniziando ad essere molti. Il manager è chiamato a rilanciarsi.