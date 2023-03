Calciomercato Roma, rinnovo Smalling: Pinto aumenta l’offerta

Il general manager della Roma ha intenzione di prolungare il contratto del difensore centrale, che può partire nel calciomercato estivo

La Roma si sta muovendo per preparare il calciomercato estivo, come stanno facendo già molti altri club. Tiago Pinto sta cominciando a perlustrare il panorama per cercare di individuare le migliori possibilità che il mercato può offrire. Riuscire a individuare gli affari migliori è sicuramente importante per i giallorossi, che a causa delle restrizioni della Uefa non possono effettuare molti colpi importanti.

Già riuscire a completare i rinnovi è una sfida per la Roma, che non può alzare troppo il monte ingaggi. Da una parte, infatti, l’organo europeo ha imposto di non sforare certi limiti proprio per quanto riguarda gli stipendi. Dall’altro lato, invece, c’è il bilancio della squadra, che ha toccato cifre mai raggiunte belle scorse stagioni. Per questo motivo, cercare di effettuare una finestra di trattative all’insegna della sostenibilità è un obbligo per Pinto.

Proprio i rinnovi sono un argomento rovente sin da inizio anno, con quello di Zaniolo che ha infuocato soprattutto il mese di gennaio. Sfumato l’accordo col calciatore, il general manager della Roma vorrebbe evitare di perdere altri giocatori per la mancanza di una firma e per questo sta preparando le offerte, soprattutto per i senatori. Non sono pochi i calciatori che vanno in scadenza il 30 giugno e a Trigoria non vogliono perderli.

Calciomercato Roma, altri due milioni per Smalling

Uno di questi è Chris Smalling, vero e proprio condottiero della difesa romanista. Il centrale inglese è diventato uno dei giocatori più importanti di tutta la rosa sin dal suo arrivo. La sua presenza nel reparto arretrato è fondamentale e per questo Mourinho sta spingendo per il suo rinnovo.

Come riporta Il Messaggero, Tiago Pinto ha intenzione di convincere il prima possibile l’ex Fulham e Manchester United. Per questo ha deciso di alzare l’offerta, che prima arrivava complessiva a 5 milioni lordi. Ora, invece, il general manager ha deciso di offrire ben 7 milioni, che porterebbero l’ingaggio a 3.5 milioni netti a stagione. Una cifra importante per il difensore, che vuole conoscere anche il futuro della società e di Mourinho. Fondamentale è l’approdo in Champions, che potrebbe convincerlo ad andare altrove.