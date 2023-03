Calciomercato Roma, scout in azione e allarme Juventus: 10 milioni per Pinto

Una big inglese si è inserita nella corsa all’obiettivo di calciomercato della Roma che sta duellando con la Juve per prenderlo

La Roma in questi mesi ha messo gli occhi su diversi talenti del calcio italiano, che però, non piacciono solo ai giallorossi. Ci sono molti altri club sulle tracce degli obiettivi di calciomercato di Tiago Pinto, che deve cercare di effettuare una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità. La Uefa, infatti, ha imposto una serie di paletti che limitano i movimenti del club, già frenato a gennaio.

Nel primo mese del 2023, infatti, sono arrivati solo Diego Llorente e Ola Solbakken. Il primo è approdato a Trigoria in prestito dal Leeds per andare a completare il reparto arretrato della Roma, dove c’erano solo quattro giocatori per tre posti disponibili. Il secondo, invece, è stato preso addirittura prima della finestra invernale di calciomercato, con il Bodo/Glimt che non ha concesso il nulla osta per farlo approdare prima.

I colpi che Mourinho avrebbe voluto sarebbero stati ben altri, ma a causa del Fair Play Finanziario Pinto non ha potuto muoversi come voleva. Ora che mancano pochi mesi a giugno, però, la Roma può cercare di prendere quegli obiettivi di calciomercato che non sono stati presi nelle scorse finestre di trattative.

Calciomercato Roma, nel duello per Frattesi sbuca una concorrente

L’obiettivo numero uno degli scorsi mesi è stato senza dubbio Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che si è fatto notare con ben 6 gol in questa stagione di Serie A. Il talento di Fidene è noto a Trigoria, dove ha giocato nelle giovanili prima di passare in Emilia. Ora che il suo talento sembra maturato, i giallorossi vorrebbero riportarlo nella Capitale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, sulle sue tracce non c’è solo la Juventus, che si è già mossa con giocatore e società. Negli ultimi giorni il Sassuolo è stato osservato speciale del Manchester United, che ha mandato i suoi scout in esplorazione. Obiettivo della campagna era studiare proprio l’ex romanista, che promette di infiammare il calciomercato estivo con il suo futuro. Nella mente di Pinto, però sta balenando l’idea di non prendere il giocatore, che se venisse ceduto al prezzo che vuole il Sassuolo garantirebbe un’entrata di 10 milioni