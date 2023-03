Caso Juventus, UFFICIALE: l’UEFA ha aperto un’indagine

Caso Juventus, adesso è UFFICIALE ed è annunciato dalla società bianconera. L’UEFA ha aperto un’indagine

Ufficiale. Così come da comunicato della Juventus. La UEFA, nello scorso mese di dicembre, ha aperto un’indagine sulla società piemontese. Il tutto in seguito all’inchiesta di Consob e della Procura di Torino per eventuali violazioni del Fair Play Finaziario.

In data 1° dicembre 2022, l’UEFA Control Financial Control Body, “facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito dei procedimenti avviati dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”, ha avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – Edizione 2018″. Questa una parte della nota emanata dalla Juventus, che continua sotto spiegando i dettagli.

Caso Juventus, il comunicato

“La Società presterà la massima cooperazione alla UEFA nel contesto del procedimento e fornirà ogni informazione e dato utile volto a dimostrare che la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società non si è significativamente modificata rispetto a quanto riportato al CFCB nel contesto della sottoscrizione del Settlement Agreement. In data 9 dicembre 2022 il membro relatore nominato dal CFCB ha chiesto alla Società di presentare entro il 20 gennaio 2023 determinati documenti attinenti i) il procedimento presentato dalla Procura della Repubblica di Torino, ii) la decisione della Consob emessa nell’ambito del Procedimento 154-ter, e iii) eventuali documenti integrativi e osservazioni che la Società ritenesse utile presentare”.

Insomma, se ieri è toccato al Barcellona, da un poco di tempo è toccato alla Juventus che rischia ovviamente non sono i punti di penalizzazione che già gli sono stati comminati, e per i quali ci sono dei processi in corso, ma anche l’esclusione dalle Coppe. Come anticipato prima, anche relativo alla questione Dybala, saranno mesi caldi per la società bianconera.