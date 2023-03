Calciomercato Roma, all in Simeone: anche la Juventus in scacco

Calciomercato Roma, alla fine della stagione l’intreccio con l’Atletico Madrid potrebbe essere doppio. Ma stavolta esulta Simeone

Prima vi abbiamo raccontato di come la Roma nel mirino ci avrebbe messo anche Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo non è sicuro di rimanere all’Atletico e anche in ottica di un possibile addio di Abraham, i giallorossi ci starebbero pensando.

Ma l’intreccio con l’Atletico Madrid, la prossima estate, potrebbe essere doppio. Perché secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo As, i Colchoneros non stanno per nulla perdendo di vista quello che potrebbe essere un innesto a parametro zero che pure Pinto ha valutato nel corso degli ultimi mesi. Anche e soprattutto per via di un rendimento non certo secondo i canoni di Spinazzola che dopo aver attraversato un lungo momento di appannamento, post infortunio ovviamente, sembra essere tornato sui suoi livelli. Ma questo non blocca di certo quelli che potrebbero essere degli innesti anche in quella zona del campo. La corsia mancina, per intenderci.

Calciomercato Roma, l’Atletico non molla Grimaldo

Il profilo in questo caso è quello di Grimaldo, esterno spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con i lusitani. Su di lui ci sono le big d’Europa, tra le quali anche la Roma e pure la Juventus che lo ha visto da vicino nel corso di questa edizione della Champions League. Ma a quanto pare secondo le fonti spagnole Simeone ci ha puntato forte, convinto di poterlo strappare al Benfica senza versare un euro per il suo cartellino.

Su Grimaldo comunque la concorrenza sin da subito è stata importante e di qualità. L’esterno difensivo in tutto questo è stato accostato anche al Barcellona e al Real Madrid e pure a qualche club di Premier League. Tutte hanno annusato il possibile colpo a parametro zero e tutte hanno visto le qualità del giocatore che praticamente nel corso del suo ultimo anno di contratto con i lusitani è esploso. Rui Costa sta cercando di fare il possibile e pure l’impossibile per trattenerlo. Ma ha capito che le possibilità sono relativamente poche. Un addio è certo.