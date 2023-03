Calciomercato Roma, batticuore Lukaku: ne fanno volentieri a meno

L’attaccante nerazzurro è finito nel mirino della Roma, che potrebbero pensare di prenderlo in vista del calciomercato estivo

La stagione di Romelu Lukaku all’Inter non è stata delle migliori. L’attaccante belga credeva che tornando con i nerazzurri sarebbe tornato a giocare come nell’anno dello scudetto, in cui ha segnato ben 24 gol e fornito 20 assist. Numeri importanti per il gigante di Antwerpen, che è stato venduto al Chelsea proprio in quella estate per cifre esorbitanti, che hanno dimostrato come i Blues volessero migliorare l’attacco.

Nonostante le intenzioni, però, l’attaccante classe 1993 non è riuscito a rendere in Inghilterra, dove ha segnato solo 8 gol. Le prestazioni gli sono costate anche molte critiche, che lo hanno spinto a tornare in Italia preso dalla nostalgia. Quest’anno, però, il ventinovenne si è unito a quella schiera di attaccanti che non stanno rendendo al meglio e i tifosi stanno ancora aspettando.

Uno di questi è Tammy Abraham, che la scorsa stagione aveva segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. Nell’annata in corso, invece, il suo bottino si è fermato a 7 gol tra Serie A e coppe e Mourinho sta ancora aspettando i suoi gol. Le sue qualità però non sono in dubbio e per l’estate ci sono molto club sulle sue tracce. In particolare proprio il Chelsea sta studiando un assalti all’attaccante inglese, oltre a quello per lo Special One. Anche il tecnico portoghese, infatti, è nel mirino del club di Londra.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa non vuole Lukaku

Vista l’età che avanza e visto l’ingaggio molto importante, il Chelsea ha intenzione di vendere Lukaku e nei giorni scorsi il belga è stato accostato anche alla Roma, vista la possibilità di Abraham di partire tra qualche mese. Romelu potrebbe essere il sostituto perfetto, anche se lo stipendio è proibitivo per i giallorossi.

Uno dei club interessati alla punta di origini congolesi è l’Aston Villa, che però non è convinta di questo passaggio. Secondo quanto riportato da Football Insider, Agbonlahor, ex attaccante proprio del club di Birmingham ha confessato al quotidiano come secondo lui Lukaku non sia la risposta per i Villans. Visto l’ingaggio e il livello di forma, ad oggi il ventinovenne dell’Inter non è la risposta ai bisogni del club inglese. Un rifiuto che apre le porte alla Roma.