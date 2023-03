Calciomercato Roma, fa tutto Mourinho: nuovo affare alla Dybala

Calciomercato Roma, fa tutto José Mourinho. Nuovo colpo alla Dybala in vista della sessione estiva: ecco la strategia giallorossa per i prossimi mesi

La Roma è arrivata all’ultima sosta della stagione dopo una serie di risultati altalenanti. La squadra giallorossa ha centrato i quarti di finale di Europa League, ma è reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Il mese di aprile sarà decisivo per il cammino europeo e la lotta al piazzamento Champions della squadra allenata da José Mourinho. Nel frattempo si anticipano gli scenari del calciomercato estivo in casa giallorossa.

Il mese di aprile si preannuncia decisivo sul bilancio stagionale della Roma di José Mourinho. Mentre l’incontro tra il tecnico e la proprietà giallorossa non sembra più un’urgenza, si anticipano anche diversi scenari in ottica calciomercato estivo. Il prossimo mese la squadra giallorossa affronterà sette gare, decisive per il cammino in Europa League e nella lotta al piazzamento Champions in Serie A. La pausa Nazionali è anche il momento adatto per fare un punto sulle prossime strategie di mercato della Roma, per Tiago Pinto c’è alla finestra una nuova operazione alla Dybala.

Calciomercato Roma, Cuadrado nel mirino di Mourinho: la strategia di Pinto

Tra i tanti nodi da sciogliere per il general manager giallorosso c’è quello sulla corsia di destra in vista della sessione estiva di calciomercato. Il nuovo infortunio al ginocchio occorso a Rick Karsdorp sembra il preludio all’addio al terzino olandese, reintegrato tra i titolari solo poche settimane fa dopo la rottura con Mourinho.

E proprio il tecnico portoghese sembra aver indicato la rotta per il futuro della corsia di destra giallorossa, indicando a Pinto un colpo alla Paulo Dybala in vista dell’estate. Il nome in cima alla lista dei desideri dello Special One sarebbe quello di Juan Cuadrado secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero. Il terzino colombiano è in scadenza dalla Juventus, come la Joya la scorsa estate, e nonostante il pressing dell’Al Nassr la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia. Dopo otto stagioni con la maglia della Juventus il laterale potrebbe raggiungere José Mourinho in casa Roma.