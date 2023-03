Calciomercato Roma, ha vinto Pinto: firma imminente

Il general manager della Roma può finalmente esultare con il giocatore che ha deciso di firmare il contratto in vista del calciomercato

Tiago Pinto si sta già muovendo per cercare di preparare al meglio il calciomercato stivo della Roma. Il general manager portoghese, infatti, è chiamato all’impresa di ripetere una campagna acquisti come quella effettuata a luglio scorso. Nei mesi caldi del 2022, infatti, sono arrivati grandi giocatori a basso costo. A parametro zero, infatti, sono stati presi ben quattro giocatori, mentre a titolo definitivo due. Solo uno è stato acquistato spendendo meno di 10 milioni.

Riuscire a ripetere una finestra di trattative sostenibile è fondamentale per i giallorossi, che hanno gli occhi degli ispettori della Uefa puntati contro. L’organo calcistico europeo, infatti, ha imposto alla società dei paletti che regola il calciomercato. Questi hanno costretto Pinto a non poter effettuare grandi acquisti a gennaio, dove si è limitato a colmare alcune lacune. Nel primo mese del 2023 sono arrivati solo Diego Llorente, in prestito dal Leeds, e Ola Solbakken, a parametro zero dal Bodo/Glimt.

Molto importanti in vista della prossima annata sono anche i rinnovi del contratto, con alcuni giocatori fondamentali della rosa che rischiano di lasciare la società a giugno. Uno di questi è Chris Smalling, difensore centrale inglese che ha dimostrato di avere grandi qualità. Il suo contratto scade in estate e per adesso non ci sono indizi su una possibile firma dell’ex Manchester United.

Calciomercato Roma, Matic rinnova per un altro anno

Un altro che ha il contratto in scadenza sempre a giugno di quest’anno è Nemanja Matic, pretoriano di Mourinho preso a parametro zero dopo l’avventura ai Red Devils. Dopo averlo voluto sia con il club che ha casa all’Old Trafford, sia con il Chelsea, José ha deciso di prenderlo anche nella Capitale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro del centrocampista serbo continuerà ad essere giallorosso anche nella prossima stagione. Il trentaquattrenne ha deciso di rinnovare il suo contratto alle stesse cifre di quello attivo adesso, ma con i bonus che possono aumentare. Nelle scorse settimane erano maturate le condizioni per attivare automaticamente l’accordo e ora il serbo ha decis0 di accettare la proposta della Roma. Matic, quindi, firma fino al 2024 a 3.6 milioni di euro.