Calciomercato Roma, guizzo Inter: Marotta pesca il jolly

La Roma ha messo nel mirino un giocatore che piace anche all’Inter. L’amministratore delegato Marotta ha un asso nella manica.

L’atteso confronto tra José Mourinho e i Friedkin andrà in scena più avanti, al termine della stagiona, e consentirà di fare il punto sul futuro del tecnico. Tiago Pinto, intanto, ha messo nel mirino una delle principali rivelazioni del campionato seguita. Un prospetto dal futuro assicurato, seguito anche dall’Inter.

Si tratta di Tommaso Baldanzi che, in pochi mesi, ha scalato le gerarchie del tecnico Paolo Zanetti al punto da diventare l’oggetto del desiderio dei top club italiani. L’Empoli, attraverso il presidente Fabrizio Corsi, ha fatto sapere di volerlo tenere ancora un altro anno. Intanto, però, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per portarlo via dalla società azzurra, in particolare, serviranno almeno 10 milioni. Una cifra, questa, destinata a lievitare in vista della più che probabile asta che si scatenerà in estate.

I nerazzurri, come detto, hanno iniziato a seguirlo ritenendolo un rinforzo strategico da regalare a Simone Inzaghi. Giovane ma con ancora ampi margini di crescita e, soprattutto, già pronto per esibirsi nei palcoscenici. Per lui, fin qui, 18 presenze in Serie A di cui 16 da titolare “condite” da 4 reti compresa quella che ha consentito ai toscani di battere proprio l’Inter il 23 gennaio scorso. Il pressing dell’amministratore delegato Beppe Marotta, come riportato da ‘Tuttosport’, è scattato e l’idea è quella di inserire nell’operazione il cartellino di Martin Satriano. L’Inter, però, potrà prenderlo soltanto nel caso in cui si concretizzi la cessione di Joaquin Correa.

Roma, l’Inter è in pressing su Baldanzi

L’argentino ha offerto un rendimento deludente, andando a segno soltanto in tre occasioni nelle 26 partite disputate. Il club vorrebbe quindi tagliarlo tuttavia lo stipendio percepito dall’ex Lazio (3.5 milioni netti all’anno) ha spento sul nascere l’interesse di oltre squadre. I riflettori su Baldanzi, in ogni caso, resteranno accesi.

La Roma, dal canto suo, è alla finestra e, in fase di trattativa, proverà ad utilizzare al meglio tutte le leve a disposizione. In primis, la presenza in rosa dell’idolo del classe 2003 ovvero Paulo Dybala. “Lo ammiro perché è un gran giocatore. Ricopre il mio ruolo – aveva spiegato nelle scorse settimane a ‘Dazn’ – e lo fa molto bene. Se è quello a cui assomiglio di più? In una scala da uno a dieci forse lui è dieci e io non sono ancora nella scala”. Parole e musiche che fanno sognare i tifosi giallorossi. Con Geoerginio Wijnaldum in bilico, il centrocampo di Mourinho può ripartire proprio dalla freschezza e dalla gioventù di Baldanzi. Inter permettendo.