Calciomercato Roma, pacchetto con Rabiot: ‘addio’ a sorpresa

La Roma continua a monitorare dei nomi per migliorare il proprio centrocampo in vista della prossima finestra estiva di calciomercato

In estate Tiago Pinto si è dato da fare per rinforzare il centrocampo della Roma, che necessitava di qualche rinforzo anche alla luce della partenza di Mkhitaryan. Con il buco lasciato dall’armeno, che aveva deciso di accettare il progetto dell’Inter lasciando a parametro zero i giallorossi, il gm ha effettuato diversi colpi proprio per colmare ogni lacuna. Grazie alle trattative dello scorso luglio, i giallorossi hanno ufficializzato nomi importanti in mediana.

Il primo nome che risalta all’occhio è senza ombra di dubbio quello di Nemanja Matic, gigante serbo ex Manchester United che ha accettato l’offerta di Mourinho. Il trentaquattrenne, infatti, è un pupillo dello Special One con cui ha lavorato in diverse stagioni sia al Chelsea sia con i Red Devils. Visto che la sua carriera è nella fase calante, il portoghese ha deciso di prenderlo ancora con sé.

Oltre a lui è approdato anche Gini Wijnaldum, in prestito dal Paris Saint-Germain. L’olandese, però, non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità a causa dell’infortunio alla tibia, che lo ha visto rientrare in campo solo qualche mese fa. In vista della prossima annata, però, i giallorossi trovare qualche talento per rinforzare ancora di più il reparto, uno dei più importanti per Mourinho che spera di aumentare la qualità.

Calciomercato Roma, Aouar nel mirino di un club inglese

Uno dei giocatori che piace di più alla Roma per migliorare proprio la linea medina è Houssem Aouar, centrocampista francese di origine algerina. Il classe 1998 è in scadenza di contratto con il Lione e tutto porta a pensare che non rinnoverà il suo accordo con il club.

Secondo quanto riporta Manchester Evening News, il ventiquattrenne è finito nel mirino del Manchester United in vista della prossima estate. I Red Devils sono alla ricerca di giocatori a costo zero per migliorare la rosa e Aouar è uno dei profili finiti sul taccuino del club inglese. Oltre a lui, poi, figura anche Rabiot in questa lista di dieci nomi tra difesa, centrocampo e attacco.