Calciomercato Roma, scatta il derby per il nuovo bomber

Calciomercato Roma, scatta il derby con la Lazio per il nuovo bomber. Anche i biancocelesti si sono messi sulle tracce del giocatore

Scatta l’ora del derby. Non solo quello in campo, ma anche sul mercato. Sì, perché secondo le informazioni che arrivano dall’Argentina, e riportate precisamente dal giornalista César Luis Merlo di TycSports, ci sarebbe anche la Lazio sulle tracce di un giocatore che a quanto pare piace alla Roma.

Ma non solo la società di Lotito: anche Inter e Atletico Madrid – club con il quale ci potrebbero essere diversi incroci la prossima estate – avrebbero iniziato a chiedere delle informazioni per il nuovo bomber. Quello che si è preso, alla prima convocazione, la maglia da titolare della nazionale azzurra di Roberto Mancini. Parliamo di Retegui, centravanti del Tigre paragonato a Batistuta e a Denis, che al debutto ha segnato il primo gol contro l’Inghilterra nella serata amara di Napoli.

Calciomercato Roma, anche la Lazio su Retegui

Il cartellino del giocatore è di proprietà del Boca Juniors, ma il Tigre ha già fatto sapere al presidente dell’ex squadra di Daniele De Rossi, che si avvarrà dell’opzione di acquisto. Ed è un’operazione sicuramente furba, visto che da un poco di tempo si parla di un possibile approdo in Europa del giocatore che Mancini ha deciso, scatenando anche diverse polemiche, di portare in Italia per la prima volta concedendogli un’occasione importante per mettersi in mostra.

Nei giorni vi abbiamo parlato anche di un interesse della Roma nei confronti del giocatore. Una Roma che ancora non conosce il futuro di Abraham e che quindi, oltre a Morata, starebbe pure pensando all’oriundo. Ma dopo la prima apparizione azzurra la concorrenza, a quanto pare, si è fatta subito assai folta. E questo non è un bene, soprattutto perché il prezzo del cartellino, che adesso non dovrebbe arrivare a 20 milioni di euro, potrebbe anche lievitare. Insomma, l’asta è aperta. E gli argentini iniziano già a sfregarsi le mani pensando a quello che potrebbe essere un clamoroso colpo in uscita.