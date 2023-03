Calciomercato Roma, slalom improvviso Aouar: forcing per la firma

Calciomercato Roma, su Aouar c’è un inserimento improvviso. Il forcing per la firma è importante. Fanno davvero sul serio

Aouar è un elemento che alla Roma piace. E assai chiacchierato, pure, nel corso degli ultimi mesi. Si pensava infatti che Pinto potesse affondare il colpo già nello scorso mese di gennaio. Ma poi le cose non sono andate proprio in questo modo. Ma i giallorossi, di certo, non lo hanno perso di vista.

Come non lo ha perso di vista il Milan, come sappiamo. Che sul giocatore che ha deciso di prendersi la maglia della nazionale algerina lasciando definitivamente la possibilità di vestire quella francese, ci ha fatto più di un pensiero. Ma adesso le cose per le squadre italiane potrebbero andare in maniera diversa rispetto a quanto sognato e sperato. Sì, secondo quanto scritto da todofichajes.net c’è una squadra in Spagna pronta ad affondare decisamente il colpo sul giocatore. Facendo un pressing sull’entourage per una firma che potrebbe anche arrivare in tempi ristretti.

Calciomercato Roma, il Betis affonda

L’affondo, che potrebbe essere decisivo, è quello del Betis. Una squadra quella allenata da Pellegrini che in tutto questo non ha nemmeno perso di vista, mai, quel Ndicka che anche la Roma ha nel mirino. Gli spagnoli comunque in cima alla lista dei prossimi innesti per l’annata futura avrebbero messo appunto il centrocampista del Lione. Oltre che Ceballos ovviamente del Real Madrid.

Un pressing che si starebbe facendo asfissiante sono convinti. Un pressing che alla fine potrebbe pure portare ai frutti sperati. Cosa che invece non spera la Roma, che vorrebbe rimanere in corsa nei prossimi mesi soprattutto dopo aver capito quale coppa Europea verrà affrontata la prossima stagione. Una Roma che vuole il quarto posto non solo per quelli che sono gli introiti che una qualificazione alla prossima Champions League può regalare, ma anche per attirare quegli elementi che Pinto ha messo nel mirino.