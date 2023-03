Feyenoord-Roma, ginocchio KO: diagnosi ufficiale del CT

Feyenoord-Roma, infortunio e ginocchio KO in Nazionale. Ecco il report ufficiale del commissario tecnico dopo lo stop di ieri sera

La stagione calcistica è ferma per l’ultima sosta Nazionali della stagione. Nel mese di aprile la Roma di José Mourinho si gioca gran parte del bilancio stagionale sia in campionato che in Europa League. Nelle prossime settimane ci sarà il doppio confronto con gli olandesi del Feyenoord, valido per i quarti di finale della competizione europea. La squadra di Rotterdam deve fare i conti con una tegola piovuta durante l’ultima sfida dell’Olanda, ecco le parole del CT Ronald Koeman dopo l’infortunio del difensore.

Il mese di aprile sarà ricco di appuntamenti cruciali per la Roma di José Mourinho. Sette gare attendono i giallorossi il prossimo mese, in Serie A spicca il doppio scontro diretto in zona Champions League, prima contro l’Atalanta poi il Milan. La Roma scenderà in campo anche per i quarti di finale di Europa League, conquistati dopo l’eliminazione della Real Sociedad negli ottavi. L’urna di Nyon ha abbinato gli olandesi del Feyenoord alla squadra giallorossa, in quello che sarà un vero e proprio remake della finale di Conference League dello scorso maggio. La squadra di Rotterdam rischia di fare i conti con una vera e propria tegola in difesa, arrivano le parole del CT dell’Olanda, Ronald Koeman.

Feyenoord-Roma, infortunio per Geertruida con l’Olanda: la diagnosi di Koeman

La Nazionale Orange è reduce dalla batosta per 4-0 inflitta dalla Francia, nella prima giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Durante la sfida a Mbappè e compagni c’è stato l’infortunio del difensore Geertruida, titolare nella difesa del Feyenoord. Ecco le parole di Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda.

Il difensore classe 2000 potrebbe fare i conti con un lungo stop dopo il KO al ginocchio accusato durante Francia-Olanda. Ecco le parole di Koeman sulle condizioni del calciatore olandese: “L’infortunio di Lutsharel Geertruida sembra grave. Sembra che sia il suo tendine del ginocchio.” In attesa di diagnosi strumentali le parole del CT Orange gettano dubbi sul possibile recupero del difensore del Feyenoord in vista della sfida alla Roma.