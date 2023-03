Roma, Zaniolo alla Gazzetta: “Gli ex compagni mi hanno deluso”

Roma, Zaniolo ha parlato per la prima volta dopo il suo arrivo al Galatasaray. “Gli ex compagni mi hanno deluso”

Ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Nicolò Zaniolo. E, ovviamente, ha toccato diversi temi. Soprattutto quelli del recente passato, quando vestiva ancora la maglia giallorossa prima di passare al Galatasaray. Intanto, oggi, sempre il quotidiano rosa, svela che la Juve non ha mollato la presa e che lo potrebbe riportare in Italia già la prossima estate.

Ma di questo vi abbiamo già parlato, adesso ci concentriamo sulle sue parole. A partire da quelle dette su Mourinho: “Un grandissimo allenatore e una grandissima persona – ha detto – che mi ha fatto giocare quasi sempre. Mi sarebbe piaciuto averlo tra quattro o cinque anni ma mi ha dato tanto lo stesso”. Il motivo di questo lo ha spiegato sempre Zaniolo, sottolineando come lo Special One è in grado ed è anche abituato a gestire i campioni e lui non lo era.

Roma, ecco la versione di Zaniolo

Zaniolo ha anche toccato temi scottanti, come la questione rinnovo: “Potrei parlare per ore delle promesse non mantenute – ha attaccato – mi dicevano che ero una punta di diamante invece sono stato sempre considerato una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il contratto era pronto e a gennaio dell’anno scorso avrei firmato per poco più di quello che guadagnavo”. “A Roma stavo bene e sapevo dei problemi con il FPF. Ma dopo tante chiacchiere mi sono stufato”.

Queste le parole di Zaniolo che, infine, lancia una clamorosa frecciata agli ormai ex compagni di squadra: “Deluso da quasi tutti. Mi dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno neppure salutato”. Non fa nessun nome l’ex 22. Che chiude spiegando inoltre la questione mercato: “In realtà non c’erano solo Bournemouth e Galatasaray, ma dopo aver rifiutato gli inglesi i tifosi se la sono presi con me”. Un Nicolò a tutto tondo che ha spiegato la propria.