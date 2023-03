Calciomercato Roma, 20 milioni per il bomber: assist già servito

La Roma vorrebbe rinforzarsi nella prossima finestra di calciomercato, ma per prendere l’obiettivo serve un’offerta importante

Mancano circa 3 mesi all’inizio del calciomercato estivo, con la Roma che vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Non si sa ancora se Mourinho sarà o meno sulla panchina giallorossa, ma comunque ogni caso Tiago Pinto deve cercare di preparare le trattative in modo da non farsi trovare impreparato. Il general manager, infatti, in questo periodo di sta guardando intorno proprio per individuare i profili migliori.

Uno dei reparti più critici per i giallorossi è l’attacco, dove Tammy Abraham non sta garantendo molti gol. Oltre a lui, poi, Andrea Belotti è ancora a zero in campionato e le reti cominciano a latitare. La scorsa stagione, invece, l’attaccante inglese ha dimostrato di essere un goleador micidiale, con ben 27 reti segnate in tutte le competizioni. Numeri importanti per l’ex Chelsea, che per la prima volta era uscito dall’Inghilterra, mettendosi a confronto con una realtà difficile come quella italiana.

Proprio il futuro di Tammy poi sembra essere in bilico. Nonostante il suo livello di prestazioni, ci sono molti club che vorrebbero prendere per migliorare la propria situazione in attacco. Più nello specifico sono club inglesi come il Chelsea, che sta pensando di far tornare il classe classe 1997 a Londra. Per la sua cessione però servono almeno 80 milioni, quanto vale la clausola sottoscritta nell’accordo.

Calciomercato Roma, Pinto mette gli occhi su Nzola

In estate, però, la Roma dovrà cedere qualcuno a causa del bilancio che ha toccato cifre record. Un rosso così a Trigoria non si era mai visto e c’è bisogno di circa 40 milioni per cercare di colmare la lacuna. Per questo alcuni giocatori potrebbero lasciare, con la cessione di Abraham che potrebbe essere necessaria.

Come riporta il Corriere dello Sport, per migliorare la situazione in avanti la Roma i sta muovendo, soprattutto in Serie A. Nel mirino dei giallorossi, infatti, c’è Mbala Nzola, attaccante dello Spezia di 26 anni, che in questa stagione ha siglato ben 12 reti. Il suo ingaggio non è elevato, prende circa 700 mila euro a stagione, ma ciò che potrebbe preoccupare è il cartellino Il direttore sportivo dei liguri, infatti, ha affermato che la punta potrebbe partire solo di fronte a un’offerta importante. Lo Spezia punta a incassare circa 20 milioni da questa cessione, che potrebbe ricevere un assist da Shomurodov, in prestito proprio al club.