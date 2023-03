Calciomercato Roma, 55 milioni e doppio sacrificio

Calciomercato Roma, José Mourinho attende il rientro dei nazionali a Trigoria per preparare lo sprint finale della stagione. Occhio alle manovre estive di Pinto

La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio, per affrontare la Sampdoria allo stadio Olimpico. Il mese di aprile si preannuncia decisivo sul peso del bilancio stagionale della squadra giallorossa. Sette gare in un mese che incideranno sul secondo anno a guida José Mourinho e che possono avere un peso decisivo anche in ottica calciomercato estivo.

A Trigoria è iniziata la settimana che vedrà la Roma tornare in campo. José Mourinho attende il rientro di tutti i nazionali convocati in giro per il mondo. Nel mirino del tecnico portoghese c’è la sfida interna alla Sampdoria di Stankovic, domenica pomeriggio allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa poi affronterà Atalanta e Milan a fine mese. Senza dimenticare la doppia sfida per i quarti di finale di Europa League agli olandesi del Feyenoord. In attesa di tornare in campo si accendono i riflettori sulle prossime manovre di Tiago Pinto, il doppio sacrificio in estate potrebbe non bastare per il general manager giallorosso.

Calciomercato Roma, Pinto studia le cessioni: non solo Abraham e Ibanez sacrificati

Il dirigente ex benfica ha il delicato compito di garantire un tesoretto di plusvalenze in vista della sessione di calciomercato estivo. La Roma continua ad essere attenzionata dalla UEFA in ottica Fair Play finanziario e tra i titolari potrebbe arrivare un doppio sacrificio, che rischia però di non essere sufficiente.

Secondo il Corriere dello Sport i primi due indiziati a lasciare Trigoria in estate sono Tammy Abraham e Roger Ibanez. La punta inglese potrebbe tornare in Premier League per la stessa cifra con cui la Roma lo ha acquistato dal Chelsea, parliamo di 40 milioni che con l’ammortamento garantirebbero la plusvalenza per Pinto. Il secondo potrebbe lasciare Trigoria per una cifra vicino ai 25 milioni. Ma, secondo il quotidiano sportivo, il portoghese potrebbe cedere anche diversi giovani elementi della rosa. Si parla di Edoardo Bove, Cristian Volpato e Tahirovic, senza tralasciare la possibilità di veder partire il baby Nicola Zalewski.