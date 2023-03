Calciomercato Roma, niente rinnovo e Mou folgorato: prezzo affare Pinto

La Roma ha intenzione di migliorare la rosa questa estate e ha puntato il giocatore in vista del prossimo calciomercato

In quest’ultima stagione gli esterni sono stati un problema per la Roma, che non ha avuto per gran parte del tempo i due titolari designati. Leonardo Spinazzola ha recuperato gradualmente dal suo infortunio al tendine di Achille, rimediato durante l’Europeo con l’Italia la scorsa estate. Al suo posto è stato schierato Nicola Zalewski, che ha saputo sostituire alla grande l’ex Juventus e Atalanta.

Il polacco di Tivoli, infatti, ha dimostrati grandi qualità e ha saputo tenere il campo anche nelle situazioni più difficili, non rinunciando alla sua pericolosità in avanti. Dall’altra parte del campo, invece, il litigio di novembre tra Mourinho e Rick Krasdorp ha portato l’olandese a stare in pancina per diverse settimane anche a gennaio. In quel periodo il futuro dell’ex Feyenoord non era così sicuro e anzi sembrava vicino a lasciare la società proprio nel primo mese del 2023, con il calciomercato invernale.

Chi all’inizio sembrava dare sicurezze, mentre dopo è sceso nelle gerarchie dello Special One è Zeki Celik. Il terzino destro comprato dal Lille per 7 milioni inizialmente sembrava poter essere non solo la riserva perfetta per Karsdorp, ma anche un suo possibile sostituto. Con il passare delle partite, però, il suo utilizzo è andato a calare, con il numero 2 che si è ripreso il suo posto sulla fascia destra.

Calciomercato Roma, Pinto prepara l’assalto in estate

Proprio per migliorare la situazione in quel reparto, Pinto sta continuando a perlustrare il panorama per individuare un giocatore che faccia al caso della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il general manager non ha bisogno di andare a cercare troppo lontano, perché il profilo che piace è proprio qui in Italia.

Si tratta di Wilfried Singo, esterno destro del Torino che ha dimostrato di avere buone qualità. Il giocatore ha stregato Pinto e Mourinho il 13 novembre, giorno della partita tra granata e Roma, dove ha fornito anche un assist per il gol di Linetty. La sua prestazione ha convinto il tecnico e il gm, che stanno valutando la situazione. Il giocatore, infatti, a giugno entrerà in scadenza di contratto e con il rinnovo che non arriva il suo prezzo potrebbe abbassarsi ancora. Singo piace per diversi motivi, oltre che per le abilità, anche per l’età (classe 2000) e per l’ingaggio molto basso (500 mila euro a stagione).