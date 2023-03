Calciomercato Roma, Osimhen libera Abraham: affare da 115 milioni

Calciomercato Roma, intreccio da capogiro tra Tammy Abraham e Victor Osimhen. Affare da 115 milioni di euro e scelta già presa: come cambia il destino dei numeri 9

L’ultima sosta Nazionali della stagione ha messo in pausa il campionato di Serie A. Il prossimo fine settimana si ripartirà con le ultime dieci giornate in programma. La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico, contro la Sampdoria di Stankovic. Il Napoli, assoluto dominatore del campionato, scenderà in campo contro il Milan domenica sera. Riflettori puntati sull’intreccio tra numeri 9 che coinvolge Tammy Abraham e Victor Osimhen.

La Roma è chiamata al riscatto in campionato dopo la doppia sconfitta consecutiva rimediata contro Sassuolo e Lazio. La squadra giallorossa non può permettersi ulteriori passi falsi per conquistare il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Ben diversa la situazione del Napoli, che si appresta a festeggiare il terzo Scudetto della sua storia dopo una stagione a livelli altissimi per la squadra allenata da Luciano Spalletti. La differenza tra le due accese piazze la fa anche il bilancio offensivo dei propri attaccanti: Victor Osimhen è stato devastante fin qui, la stessa cosa non si può certo dire per quel che riguarda Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il Chelsea punta forte su Osimhen: 115 milioni e Abraham dimenticato

Dall’Inghilterra giungono interessanti aggiornamenti sul futuro dei due attaccanti. Il bomber del Napoli potrebbe incidere senza mezzi termini sul futuro del numero 9 della Roma. Ecco l’intreccio tra Abraham e Osimhen con la scelta già presa: sul piatto ci sarebbero 115 milioni di euro in vista dei mesi estivi.

Fari puntati in casa Chelsea, la squadra londinese è alla ricerca di rinforzi stellari in attacco per la prossima stagione. I Blues mantengono una clausola per riacquistare Tammy Abraham in casa Roma, per circa 80 milioni di euro. Il cartellino della punta inglese è decisamente più basso del valore della clausola, ma non è escluso che i londinesi ci provino con lo sconto per riportare la punta in Premier. Ma, secondo quanto riporta il sito Footballinsider247.com, il Chelsea avrebbe scelto di rompere gli indugi per arrivare a Victor Osimhen. Secondo il sito britannico i Blues sono pronti a sborsare 115 milioni di euro per convincere il Napoli.