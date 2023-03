Calciomercato Roma, Pinto sfida Maldini per il bomber

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfida Maldini, che sembra in vantaggio, per il bomber. Ecco la possibile mossa giallorossa per l’estate

Il mercato ancora è lontano, lontanissimo a dire il vero. Ma i club sicuramente iniziano a muoversi per quelle che potrebbero essere le operazioni per l’anno prossimo. E la Roma, al netto di quelle che devono essere per forza di cose delle uscite (si parla di Abraham, Ibanez e anche Spinazzola con la valigia in mano), qualcuno a Mouirnho, o a chi per lui, lo dovrà regalare.

Ovviamente il pensiero è all’attaccante. Un attaccante che Pinto, sfidando Maldini che al momento sembra anche avanti nell’operazione, avrebbe già individuato. In poche parole, il giornalista Fabio Santini che ha parlato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY ha confermato quelle che sono state alcune indiscrezioni che sono uscite fuori negli ultimi giorni. Si tratterebbe di un ritorno in Serie A.

Calciomercato Roma, Pinto pensa a Morata

Il nome è quello di Alvaro Morata, adesso all’Atletico Madrid, che conosce il campionato italiano molto bene per aver giocato, come tutti sappiamo, con la maglia della Juventus. Sul giocatore c’è un forte interesse del Milan, ma la Roma che lo ha messo nel mirino e che al momento, come detto, sembra indietro, non lo perde di certo di vista.

Anche perché, secondo Santini, “Dybala se Mourinho lascerà la Roma lo potrebbe seguire anche nel caso il portoghese andasse all’Inter”. Ma questo è un altro discorso. Adesso quello che interessa e quello che viene confermato è il fatto che i giallorossi pensano davvero a Morata per l’anno prossimo. Soprattutto, ed è giusto sottolinearlo, per la questione Abraham che è quello che potrebbe regalare quelle plusvalenze richieste dalla FIFA nell’ambito degli accordi relativi al Fair Play Finanziario.