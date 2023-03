Calciomercato Roma, rivoluzione in corsia: Pinto cala il tris

Calciomercato Roma, rivoluzione totale sulla corsia giallorossa in vista dell’estate. Cambiano le gerarchie e Tiago Pinto cala il tris: ecco tutti i dettagli

In casa Roma è iniziata la settimana che vedrà i giallorossi tornare in campo allo stadio Olimpico. José Mourinho ha messo nel mirino la sfida di domenica pomeriggio contro la Sampdoria di Stankovic. Il mese di aprile poi vedrà i giallorossi scendere in campo in altre sei occasioni, sia in Serie A che nei quarti di Europa League. Nel frattempo Tiago Pinto prepara la rivoluzione totale sulla corsia mancina della Roma.

Sette partite in meno di trenta giorni, il mese di aprile si preannuncia decisivo nel bilancio stagionale della Roma. Si partirà domenica prossima, allo stadio Olimpico contro la Sampdoria. Sempre in casa, a fine mese, arriverà il Milan per lo scontro diretto in zona Champions League. Nel mezzo la sfida esterna in casa dell’Atalanta ed i quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Tra Europa e Serie A c’è la sensazione che le prossime gare siano decisive per tracciare il bilancio finale della seconda stagione a guida José Mourinho in casa giallorossa. Nel frattempo Tiago Pinto si prepara alla rivoluzione sulla corsia di sinistra della Roma

Calciomercato Roma, rivoluzione sulla corsia mancina: tripla pista per Tiago Pinto

La fascia mancina della Roma ha visto Leonardo Spinazzola tornare protagonista. Il terzino azzurro, ieri non utilizzato da Mancini durante Malta-Italia, a suon di buone prestazioni sembra esser tornato ai livelli pre-infortunio. Nel suo futuro non è escluso il rinnovo contrattuale, mentre potrebbe partire in prestito il giovane Nicola Zalewski.

A tracciare la strategia del general manager portoghese ci ha pensato l’edizione odierna di Leggo. Secondo il quotidiano il general manager potrebbe guardare in patria, dove interessa Grimaldo del Benfica. Il terzino sarà libero a parametro zero nella sessione estiva, ma la concorrenza non manca. Spuntano altre due piste per il dirigente portoghese: si tratta di Tenorio del Brighton e Semedo del Wolverhampton. Il general manager si prepara alla rivoluzione completa sull’out di sinistra, le prossime settimane si preannunciano decisive.