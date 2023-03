Calciomercato Roma, sfida a Inter e Juve: maxi intreccio in corsia

Calciomercato Roma, Pinto sfida Inter e Juventus in vista della sessione estiva. Maxi intreccio in corsia: ecco tutti i dettagli

La Serie A si appresta a ripartire dopo l’ultima pausa Nazionali della stagione. Ancora dieci giornate separano il campionato italiano dal traguardo finale, col Napoli virtualmente Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La Roma di Mourinho non può peremttersi ulteriori passi falsi nella lotta al quarto posto, accesa anche con Inter e Juventus per la squadra giallorossa. Le due squadre sono pronte a dare filo da torcere anche a Tiago Pinto in vista della sessione estiva di calciomercato.

La Roma prepara la ripresa del campionato prevista domenica pomeriggio in casa contro la Sampdoria. José Mourinho tornerà in panchina dopo il doppio turno di squalifica, che ha visto la Roma sconfitta in entrambe le occasioni. La squadra giallorossa non potrà permettersi ulteriori passi falsi nella corsa al quarto posto in Serie A. Corsa a cui è tornata ad iscriversi la Juventus, in attesa di conoscere la sentenza sul ricorso contro i 15 punti di penalizzazione la squadra bianconera è a meno sette punti dal Milan quarto. La Roma dista un solo punto dalla squadra rossonera, mentre l’Inter ne ha tre di vantaggio su quella giallorossa.

Calciomercato Roma, Inter e Juventus in agguato: doppia sfida in corsia

Le tre squadre, oltre a darsi battaglia per strappare la qualificazione alla prossima Champions League, si preparano a scontrarsi anche in ottica calciomercato estivo. Ci sono due obiettivi sulle fasce che vengono segnalati in cima alla lista dei desideri dei tre club di Serie A. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

Il quotidiano sportivo rilancia l’interesse della Juventus per Emil Holm. Il terzino svedese, come raccontatovi in esclusiva, è in cima alla lista di Tiago Pinto per la corsia di destra della Roma. Il general manager può sfruttare i buoni rapporti che intercorrono con lo Spezia, certificati anche dall’affare Shomurodov in inverno. Ma Juventus e Inter non mollano per il giovane laterale, avendolo messo nel mirino in vista dell’estate. Altro obiettivo comune è Alex Grimaldo, terzino sinistro in scadenza di contratto dal Benfica. Anche l’Inter si sta muovendo per il laterale, oltre a Roma e Juventus.