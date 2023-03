Calciomercato Roma, prove di scambio e intreccio bianconero | ASRL

Calciomercato Roma, prove di scambio per Tiago Pinto e intreccio bianconero alla finestra. Le ultime sulle prossime manovre in casa giallorossa

La doppia disfatta in campionato contro Sassuolo e Lazio benché abbia reso più complicato il percorso della Roma, non ha ancora compromesso del tutto la corsa Champions, anche grazie ai passi falsi di Inter e Milan. Tornare nella massima competizione per club tramite il piazzamento in classifica o la vittoria in Europa League resta di fondamentale importanza per allestire un mercato estivo all’altezza delle aspettative.

Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo, la dirigenza giallorossa dovrà intervenire su più fronti e già da mesi sta scandagliando il mercato a caccia dei giusti profili. Inizialmente, in via Tolstoj, si stanno studiando soprattutto giocatori alla portata in qualsiasi caso. Una delle priorità resta senza dubbio il reperimento di esterni.

Calciomercato Roma, Holm non passa di moda: il piano anti Juve

A destra in particolar modo, dove l’ennesimo infortunio di Rick Karsdorp e lo scarso rendimento di Zeki Celik impongono riflessioni importanti a tutti. Secondo quanto appreso da ‘Asromalive.it‘, la Roma continua a monitorare con interesse diversi identikit, compreso quello di Emil Alfons Holm.

Il ventiduenne svedese sta disputando una buona stagione con la maglia dello Spezia e ha catalizzato su di sé anche le attenzioni di Inter e Juventus. Una concorrenza importante, con cui dalla Capitale sperano di poter battagliare con diverse armi. Una di queste prevede l’inserimento di contropartite tecniche nella trattativa. Facile, in questo senso, pensare a Eldor Shomurodov, trasferitosi a gennaio in Liguria, ma lo stipendio e il rendimento del calciatore mettono la strada in salita. Ecco perché in via del tutto informale, si è parlato anche di altri profili come Benjamin Tahirovic e Cristian Volpato. Il terzino svedese ha messo a referto fin qui 20 presenze ed una rete con la maglia dei liguri.