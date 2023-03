Roma, nuova tegola ufficiale: intervento al menisco

Roma, piove sul bagnato per José Mourinho in vista della ripresa ad aprile. Nuova tegola ufficiale, lesione al menisco ed intervento chirurgico per il calciatore

La Roma è arrivata alla sosta delle Nazionali dopo il deludente passo falso nel derby. La Lazio di Sarri si è imposta di misura nella seconda stracittadina stagionale, la squadra giallorossa è attualmente al quinto posto in classifica in Serie A. I pochi calciatori rimasti a Trigoria, ben 14 i convocati dalle rispettive Nazionali, preparano la ripresa contro la Sampdoria in programma il 2 aprile. Ma c’è una nuova tegola ufficiale con cui fare i conti per mister Mourinho.

Nel mese di aprile la Roma si gioca una buona parte del bilancio stagionale. Sette gare attendono i giallorossi dopo la sosta per le Nazionali. Quattordici giocatori hanno lasciato Trigoria per rispondere alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici, tra i big restano a disposizione del tecnico Chris Smalling e Tammy Abraham. Il prossimo mese la squadra giallorossa tornerà a giocare allo stadio Olimpico contro la Sampdoria. Sarà una Roma falcidiata dalle squalifiche dopo il derby ad alta tensione ed arriva una nuova tegola dall’infermeria giallorossa per José Mourinho.

Roma, lesione al menisco per Karsdorp: intervento chirurgico già effettuato

Il club giallorosso ha da poco comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto Rick Karsdorp. Il terzino giallorosso era già finito sotto i ferri pochi giorni fa, per la rottura del setto nasale accusata contro la Real Sociedad.

Il numero 2 giallorosso ha accusato anche la lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. L’olandese è stato già sottoposto all’intervento chirurgico, che ha avuto successo così come comunicato dalla stessa Roma. Il laterale giallorosso verrà osservato nei prossimi giorni, di sicuro non sarà disponibile nelle prossime gare per José Mourinho. Ecco il comunicato ufficiale emesso sul sito della Roma:

“Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno. L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione.“