Calciomercato Roma, lo stop anticipa l’addio: rivoluzione Pinto

La Roma il 2 aprile sfiderà la Samp ma Mourinho dovrà fare a meno di molti big. Per uno di questa la stagione rischia di essere già finita.

La Roma, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, proverà a rilanciarsi subito. La sconfitta patita nel derby ha alzato la temperatura nell’ambiente, lasciando comunque intatta la possibilità di centrare un piazzamento in zona Champions League.

I giallorossi, al momento, sono quinti a -1 dal Milan quarto e a 3 punti dalla Lazio seconda. Un gap che José Mourinho proverà ad azzerare nelle ultime 11 gare di campionato ancora a disposizione. Il calendario, il 2 aprile, prevede la sfida casalinga contro la Sampdoria. Un match che si preannuncia complesso e ricco di ostacoli per diversi motivi. I blucerchiati, ad esempio, nell’ultimo turno sono riusciti a battere il Verona tornando così a sperare nella salvezza.

Il tecnico lusitano, nell’occasione, dovrà fare a meno di diversi titolari. In difesa mancheranno Roger Ibanez (espulso) e Gianluca Mancini (diffidato ed ammonito) mentre il centrocampo dovrà fare a meno di Bryan Cristante fermato dal giudice sportivo per una giornata. E non finisce qua perché dalla lista dei convocati mancherà pure il nome di Rick Karsdorp, ai box per colpa della rottura del setto nasale rimediato durante il match con la Lazio.

Roma, aggiornamenti sulle condizioni di Karsdorp

Nella giornata odierna sono emersi importanti aggiornamenti in merito alle condizioni dell’olandese. A riportarli è ‘Il Corriere dello Sport’ secondo cui la stagione dell’ex Feyenoord, addirittura, può essere considerata già conclusa. Una tegola pesante per Mourinho, che ora dovrà affidarsi nel ruolo all’adattato Nicola Zalewski.

Karsdorp, in particolare, ieri si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro e nei prossimi giorni resterà in clinica sotto osservazione. In seguito inizierà la fase relativa alla riabilitazione ma intanto appare certo che dovrà restare a riposo per almeno due mesi. Calendario alla mano, potrebbe rientrare tra il 28 maggio (trasferta a Firenze) o il 4 giugno, nell’ultima gara contro lo Spezia ma dipenderà tutto dall’esito dei successivi esami. Si vedrà. Per Karsdorp l’ennesima doccia fredda che, come confermato dal quotidiano romano, porterà “probabilmente al divorzio” al termine degli impegni ufficiali. Il rapporto tra lui e Mourinho, dopo la rottura avvenuta il 9 novembre sul campo del Sassuolo, era migliorato al punto da consentirgli di rientrare con i gradi di titolare. Ora, invece, ecco il nuovo stop prolungato che manda in fumo i suoi progetti di riscatto. La Roma, visto anche il flop di Zeki Celik, prepara la rivoluzione sulla fascia destra.