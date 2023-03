Mourinho all’Inter, Conte innamorato della Roma: “Disposto anche a questo”

Mourinho all’Inter e Conte innamorato della Roma. Le parole in diretta scuotono il mondo giallorosso. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

L’addio di Conte al Tottenham ha scosso il mercato degli allenatori. Il tecnico salentino è un pezzo da novanta e molti club ci potrebbero fare più di un pensiero alla fine di questa stagione. Intanto, i bookmaker, hanno iniziato a dare i “numeri“, cercando di capire quale potrebbe essere il futuro.

E, a cercare di fare chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro, non solo di Conte ma anche di Mourinho, ci ha pensato il giornalista Fabio Santini, che pochi minuti fa è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. E lo stesso ha lanciato una bomba clamorosa, toccando appunto i tempi dell’attuale allenatore della Roma e dell’ex Tottenham, Juventus, e Inter. L’intreccio quindi è già partito.

Mourinho all’Inter e Conte alla Roma: ecco lo scenario

Santini nel suo intervento ha spiegato, innanzitutto, una cosa: “Conte è disposto ad abbassare le sue pretese economiche“. E questo è un passaggio fondamentale, visto che al momento nessun club in Italia gli può mettere sul piatto quei 16 milioni di euro all’anno che gli garantiva il club londinese. Ma ha parlato di un possibile anno sabbatico, qualora non arrivasse l’offerta giusta.

Poi, la bomba: “La Roma chiude i suoi rapporti con Mourinho che potrebbe anche tornare all’Inter, visto che c’è una parte della dirigenza che lo vorrebbe. E Conte è sempre stato innamorato di Roma e della Roma”. Insomma, un intreccio clamoroso con un addio dello Special One e l’approdo dentro Trigoria di un altro tecnico che vuole sicuramente vincere, e vuole sicuramente elementi pronti per farlo. Anche in questo caso sarebbe un colpo clamoroso per i giallorossi, che si affiderebbero ad un vincente qualora Mou, un altro che ha dimostrato sul campo il proprio valore, vincendo dappertutto. Il totomercato, in poche parole, è aperto.