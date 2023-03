Calciomercato Roma, la Juventus ci riprova: doppio piano B, reazione Pinto

Il difensore centrale della Roma è in scadenza di contratto e si libererà nel prossimo calciomercato estivo in caso di mancato rinnovo

Una delle questioni più importanti per la Roma è il contratto in scadenza di Chris Smalling. Il difensore centrale, infatti, non ha ancora prolungato il suo accordo con il club giallorosso, dopo essere approdato nella capitale ormai nel 2019. Sono passati quasi 4 anni dal suo arrivo in Serie A e qui ha dimostrato di essere un difensore di grande qualità, aiutando la Roma a raggiungere i propri obiettivi in diverse occasioni.

All’inizio la sua avventura romanista è stata minata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare molte partite. Il centrale, infatti, all’inizio era quasi un oggetto misterioso, ma gli è bastato poco per convincere i tifosi delle sue qualità. Chi non si è convinto, invece, è Southgate, che ha deciso di non portarlo più con sé in Nazionale. Un colpo immeritato per il talento di Greenwich, che sta continuando a comandare la difesa giallorossa.

Tra Mancini e Ibanez, Chris ha trovato la sua dimensione, comandando come un vero e proprio leader il reparto della Roma. Ciò che preoccupa tutti, però, è proprio il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare. Viste le sue qualità, le pretendenti non mancano e sulle sue tracce c’è già l’Inter, che ha bisogno di nuovi centrali in estate, visto l’addio sicuro di Skriniar.

Calciomercato Roma, anche la Juve vuole Smalling

In caso di mancato rinnovo, la Roma si sta già muovendo per prendere Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt in scadenza di contratto il 30 giugno. Prendere il francese a costo zero sarebbe un buon affare per i giallorossi, che vogliono difendere il proprio gioiellino.

Come riporta Tuttosport, però, sulle tracce di Smalling c’è la Juventus oltre che l’Inter. I bianconeri vogliono rinforzare il reparto arretrato e per farlo stanno pensando a Giorgio Scalvini. Il talento dell’Atalanta, però, ha un costo elevato e in caso non arrivasse la fumata bianca, i bianconeri sarebbero pronti a virare su Smalling, che da parametro zero rappresenta un affare migliore.