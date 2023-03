Calciomercato Roma, tentazione Abraham: sondaggi avviati

La Roma potrebbe effettuare un grande movimento di calciomercato nella prossima finestra estiva che arriva tra pochi mesi

Il futuro di Tammy Abraham non è in discussione, ma qualcosa comincia a cambiare. Se qualche mese fa era uno dei giocatori intoccabili della rosa della Roma, adesso sembra poter lasciare la città nella prossima finestra di calciomercato. L’inglese, infatti, non sta passando il suo momento migliore in giallorosso, nonostante sia solo alla seconda stagione nella Capitale. Soprattutto, anche la scorsa stagione aveva subito una flessione nei numeri, ma era riuscito comunque ad arrivare a 27 reti.

Una quota importante per l’ex Chelsea, che ha dimostrato a tutti le sue qualità, confermando la sua caratura di top player. Quando è in forma e in partita, infatti, Tammy può fare veramente male alle difese avversarie, ma in questa stagione sembra non riuscirci più. I numeri, infatti, sono molto diversi da quella passata. Fino ad ora, infatti, il numero 9 giallorosso ha siglato 7 reti e fornito 6 assist. Non molti per un giocatore come lui e per una squadra come al Roma.

Un rendimento al di sotto delle aspettative, che potrebbe portare alla partenza del giocatore, soprattutto per risanare il bilancio. Tiago Pinto ha bisogno di almeno una cinquantina di milioni per andare a colmare il buco che si è creato nelle finanze giallorosse, che non sono mai state così in rosso nella sia storia. Vista la situazione, e gli occhi della Uefa puntati contro, il general manager deve correre ai ripari.

Calciomercato Roma, Abraham da Premeir League

Uno dei giocatori che ha più mercato nella rosa della Roma e che permetterebbe di ottenere circa 40 milioni è proprio Tammy Abraham. Per questo motivo una sua cessione in estate non è da escludere, con diversi club che si sono mostrati interessati al talento londinese.

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore non ha chiesto la cessione, ma è tentato all’idea di consacrarsi in Premier League. Sulle sue tracce c’è l’Aston Villa, che ha chiesto informazioni alla Roma sondando il terreno. Ad oggi Tammy vale circa 40 milioni, quanto è stato pagato, ma se dovesse migliorare il livello delle proprie prestazioni da qui fino alla fine del campionato il cartellino potrebbe anche alzarsi.