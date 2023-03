Mancini al posto di Mourinho: addio immediato e Conte choc

Calciomercato, panchine bollenti in vista delle prossime settimane. C’è il doppio intreccio tra Mourinho e Conte: il futuro di Roberto Mancini può stravolgere tutto

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco dopo il divorzio ufficiale tra il tecnico leccese ed il Tottenham. L’allenatore sembra pronto a tornare in Serie A, dopo le avventure alla Juventus ed all’Inter. Le due squadre sono state accostate ad un suggestivo ritorno del tecnico, al pari del Milan e della Roma. Ma, intorno al futuro dell’allenatore pugliese, potrebbe arrivare un ritorno sconvolgente favorito dal blitz del PSG. Effetto domino con l’addio alla Nazionale in Italia.

L’ultima pausa per le Nazionali della stagione ha regalato un doppio ribaltone tecnico che ha scosso il calcio europeo. Prima l’esonero di Nagelsmann dal Bayern Monaco, poi il divorzio tra Tottenham ed Antonio Conte in Premier League. Proprio il tecnico pugliese è stato segnalato vicino al ritorno in Serie A ed è spuntato anche il ritorno di fiamma in casa Roma per l’ex Inter e Juventus. In tale ottica il futuro di Conte è strettamente legato alla scelta intorno a José Mourinho, che potrebbe lasciare la squadra giallorossa con un anno di anticipo rispetto al contratto in scadenza nel 2024. Ma sul futuro dei due tecnici piomba l’ombra delle manovre del PSG, pronto all’assalto immediato al commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

Calciomercato, addio Mancini-Italia col blitz del PSG: effetto domino Conte-Mourinho

Secondo quanto riporta La Repubblica ci sarebbe stata la rottura totale tra il CT dell’Italia e la Federazione azzurra. La spaccatura sarebbe avvenuta durante la trasferta della Nazionale a Malta, terminata con un vittoria per 2-0 dopo la sconfitta interna contro l’Inghilterra. E per il futuro di Roberto Mancini la strada sembra puntare dritto a Parigi.

Il quotidiano sottolinea come il PSG sembri pronto a piombare sul tecnico marchigiano. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale ora le strade tra la Nazionale e Mancini potrebbero separarsi a sorpresa in seguito alla rottura avvenuta a Malta. Ancora il quotidiano rilancia l’ipotesi di un ritorno di Conte sulla panchina azzurra, con un doppio intreccio intorno al futuro di José Mourinho. Da una parte il PSG è stato segnalato sulle tracce del portoghese, dall’altra Antonio Conte è stato indicato come possibile sostituto proprio di Mourinho.