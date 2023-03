Roma, un regalo per Mourinho: nuovo indizio per proseguire insieme

Il futuro dell’allenatore della Roma è ancora in bilico, con i Friedkin che non hanno fretta di accelerare i tempi in vista della scadenza

I tifosi della Roma sono ancora tutti con le antenne puntate per cercare di capire cosa farà José Mourinho nel suo futuro. Il tecnico portoghese, infatti, non ha ancora prolungato il contratto che scade nel 2024 e dopo sole due stagioni, lo Special One è diventato già l’idolo dei tifosi. Oltre al suo carattere e alle sue conferenze stampa, ha aiutato molto a creare questo legame anche la Conference League vinta nel cielo di Tirana.

Dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, alcune squadre hanno cominciato a mettere gli occhi su José, che ha sempre deciso di rimanere nella Capitale. Oltre al Chelsea, sulle sue tracce c’erano anche due Nazionali, una era il Brasile, eliminato dalla Croazia, l’altra il suo Portogallo, uscita dalla competizione della Fifa dopo la sconfitta con il Marocco. Tutte e due le federazioni calcistiche hanno tentato di convincere Mou, anche con la possibilità di un doppio impegno, ma il tecnico di Setubal ha sempre rifiutato le offerte.

I tifosi vorrebbero vederlo continuare in giallorosso, anche se le voci sul suo futuro sono diverse. Da una patte c’è chi dice che i Friedkin vorrebbero continuare con lui e hanno piena fiducia. Dall’altra, c’è chi sostiene Dan e Ryan si siano stufati degli atteggiamenti dell’allenatore e stiano progettando qualche ultimatum.

Roma, i Friedkin prenotano il ritiro estivo

I fatti, però, sembrano dare ragione ai primi, con i proprietari che non vorrebbero separarsi dall’ex Manchester United. Il progetto triennale intrapreso nel 2021, infatti, non è ancora completato e per questo non c’è nessuna intenzione di abbandonare un cammino importante come quello della Roma nelle ultime due stagioni.

Come riporta il Corriere dello Sport, i Friedkin hanno già prenotato il ritiro estivo, sempre ad Albufeira. Un gesto che dimostra la volontà della proprietà di continuare insieme a Mourinho. In caso l’allenatore andasse via e il suo sostituto non gradisse la destinazione, infatti, la Roma dovrebbe pagare una penale salata. Visto che a nessuno piace sprecare soldi, i Friedkin hanno fatto questo primo passo per dimostrare la loro volontà di rimanere con José, nonostante non abbiano fretta di rinnovare, visto che manca ancora un anno.