Conte al posto di Mourinho, Volpi: “Corsa a tre con Inter e Juventus”

L’allenatore della Roma potrebbe essere rimpiazzato da Conte, ma occhio alle concorrenti in Serie A che vogliono prenderlo

Il futuro di Mourinho nella Roma non sembra più così sicuro. L’allenatore giallorosso, infatti, sembra a un bivio con una strada che lo porterebbe lontano dalla Capitale, mentre un’altra a rimanere a Trigoria. In queste settimane le voci sul suo futuro si sono accumulate, mentre nelle fasi finali del 2022, il Portogallo e il Brasile hanno cercato di convincere il tecnico portoghese ad accettare le loro proposte.

Per non interferire troppo con i giallorossi, le due Federcalcio erano disposte anche a proporre la possibilità del doppio incarico, ma José ha preferito rimanere concentrato sulla Roma. Ora sulle sue trace c’è il Chelsea. I Blues stanno passando un momento molto negativo della loro storia, visto che sono a metà classifica in Premier League. La gestione di Graham Potter non ha portato ai frutti sperati e per questo motivo i londinesi vogliono cambiare aria. Nel mirino del club c’è Mourinho, che se lasciasse potrebbe aprire la porta ad Antonio Conte.

L’allenatore salentino, infatti, è stato esonerato dal Tottenham dopo un anno sulla panchina del club di Londra Nord. La dirigenza ha deciso di separare le strade dall’ex Juventus, che ora sta ragionando sul suo futuro. In Italia il suo approdo interessa a diverse squadre e al tecnico interesserebbe tornare in Serie A, dove ha avuto modo di vincere più volte lo scudetto.

Roma, “Non credo che Conte voglia fermarsi”

Proprio un importante aggiornamento sul futuro del tecnico salentino lo ha dato Jacopo Volpi, vice direttore di RAI Sport, che è intervenuto a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it. Il giornalista ha affermato: “Lui era in scadenza col Tottenham, è andato via con molta fretta, era stressato sotto tutti i punti di vista, ha fatto anche un recupero accelerato per tornare in panchina, ma non gli ha fatto bene“.

Ai microfoni del canale Twitch ha poi continuato: “Non è un allenatore da nazionale, ma io credo che se un club forte con una rosa importante gli facesse un’offerta penso si rimetterebbe in gioco. Io penso che a fargli una proposta possano essere la Juventus, l’Inter e forse anche la Roma se Mourinho decide di andare. Non penso che vada altrove. Mi sembra che abbia troppa voglia di calcio per fermarsi“.

