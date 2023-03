Sanzioni Juve, arriva una nuova mazzata ufficiale da parte della FIFA. Il massimo organo calcistico al mondo ha deciso di estendere la squalifica.

Non arrivano buone notizie in casa Juventus dopo le ultime decisioni della FIFA. L’ente che governa il calcio mondiale ha deciso di estendere la squalifica che ha colpito la squadra italiana. In Serie A i bianconeri hanno già subito la penalizzazione da 15 punti, che ha riscritto la classifica nei piani alti. Ora la FIFA si accoda alle scelte della giustizia sportiva italiana, che sta portando avanti l’inchiesta Prisma nei confronti del club piemontese.

Ora c’è anche l’ufficialità intorno alla scelta della FIFA sulle sanzioni per la Juventus. L’organismo che governa il calcio è intervenuto sull’inchiesta che ha portato la squadra bianconera alla penalizzazione da 15 punti in Serie A. Frutto delle sanzioni è l’inchiesta sulle plusvalenze, che ha causato anche le dimissioni in blocco dei vertici dirigenziali bianconeri, in primis l’ex patron Andrea Agnelli. La sanzione sportiva ha visto la Juventus decurtata di 15 punti in classifica, con la squadra bianconera attualmente al settimo posto in classifica. Ora è arrivata una nuova mazzata ufficiale contro la squadra bianconera, ecco le decisioni della FIFA sull’inchiesta che coinvolge la Juventus.

Sanzioni Juve, UFFICIALE: la FIFA aumenta la squalifica a Fabio Paratici

La FIFA ha confermato l’estensione della squalifica imposta a Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juventus è ora direttore generale del Tottenham, che si è appena separato da Antonio Conte. Arriva una nuova tegola nei confronti di Paratici, con l’estensione ufficiale della squalifica per l’ex Juventus.

La FIFA ha annunciato l’estensione a livello globale della squalifica di 30 mesi comminata all’ex dirigente della Juventus. L’attuale dg del Tottenham viene sanzionato per il suo passato nella dirigenza bianconera senza sconti. Ecco il comunicato rilanciato in Inghilterra da Skysports.com: la Fifa“conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana , il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale”