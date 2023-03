Calciomercato Roma, nuova freccia per Mou: Pinto lavora allo scambio

La Roma sonda il mercato e, attraverso uno scambio, potrebbe risolvere una delle principali criticità. Pinto è al lavoro: lo scenario.

La Roma punta a potenziare la rosa nella sessione estiva del mercato, regalando a José Mourinho gli elementi da lui ritenuti più funzionali al progetto giallorosso. Un piano di rafforzamento generale che il direttore generale Tiago Pinto conta di finanziare attraverso l’addio dei giocatori ritenuti sacrificabili.

Il club, per evitare sanzioni da parte della Uefa, dovrà incassare almeno 50 milioni tramite le operazioni in uscita. Poco più di 3, in particolare, arriveranno dal mancato rinnovo dei contratti di William Bianda (800 mila euro netti all’anno) ed Ante Coric (2.4). I due, acquistati nel 2018, non si sono mai ambientati nella capitale e a partire dal primo luglio saranno lasciati liberi di trovarsi una nuova sistemazione. Ulteriori 15 milioni verranno poi incamerati mediante la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert al Valencia.

L’olandese, in terra spagnola, si è rilanciato mettendo a segno 6 reti e 2 assist in 22 apparizioni complessive. Un bottino positivo, che ha spinto i bianconeri a prendere la decisione di puntare su di lui anche nella prossima stagione. Carles Perez, dal canto suo, è un rebus. L’esterno, reduce dal gol e dall’assist messi a segno nell’ultima partita di campionato contro l’Espanyol, si è imposto al Celta Vigo ma sarà difficile, per Pinto, incassare gli 8 milioni per il riscatto pattuiti nello scorso agosto.

Roma, Perez piace al Torino: possibile uno scambio

Il motivo è da ricercare nel fatto che il classe 1988 è legato ai giallorossi fino al 30 giugno. Probabile quindi che i capitolini decidano di venderlo ad un prezzo inferiore, così da evitare di perderlo a parametro zero. Perez, intanto, è finito nel mirino di un club della Serie A.

Parliamo del del Torino con il quale, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, si proverebbe ad imbastire una trattativa comprendente pure Wilfried Singo. L’ivoriano, in scadenza nel 2024, piace molto a José Mourinho e consentirebbe di garantire nuova linfa alla fascia destra romanista. Zeki Celik, acquistato per 7 milioni dal Lille, non ha rispetto le aspettative scivolando indietro nelle gerarchie del mister originario di Setubal. Rick Karsdorp, al momento ai box per infortunio, non è invece riuscito in questi mesi a fornire contributi concreti alla causa. Per Pinto un’occasione da cogliere al volo, per piazzare un esubero e prendere un pezzo pregiato del campionato italiano.