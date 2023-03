Calciomercato Roma, Dybala aspetta per la firma: immobilismo Friedkin

La Roma vuole eliminare la clausola dal contratto dell’attaccante argentino prima dell’inizio del calciomercato e prepara il rinnovo

Da quando è arrivato alla Roma durante il calciomercato estivo dello scorso anno, Paulo Dybala ha dimostrato di poter essere un calciatore più che decisivo. Nonostante la Juventus lo avesse fatto fuori, il suo talento non è mai stato in discussione e lo ha fatto vedere con i giallorossi. Le sue giocate, i colpi e gli strappi con cui brucia gli avversari hanno fatto innamorare i tifosi giallorossi che lo hanno accolto come una rockstar il giorno del suo approdo nella Capitale.

Ben 10.000 persone erano all’Eur sotto il Palazzo della Civiltà, detto anche Colosseo Quadrato, per dare il benvenuto alla Joya, in un tripudio di amore ed entusiasmo. Da quel giorno, nonostante qualche acciacco, Paulo ha trascinato la squadra sia in Serie A che nelle coppe. I gol segnati in giallorosso in tutte le competizioni fino adora sono ben 13, con ben 9 siglati solo in campionato. Gli assist forniti, invece, sono 8 totali, ma se si va ad analizzare il suo peso in campo, si nota l’importanza del giocatore per i giallorossi e per José Mourinho.

A spaventare i tifosi e il tecnico portoghese, però, ci sono le due clausole rescissorie presenti nel contratto con l’ex Juventus. Questo può lasciare la Capitale per andare all’estero se arrivasse un’offerta irrisoria di soli 12 milioni. Se un altro club di Serie A lo volesse, invece, dovrebbe offrirne solo 20. Cifre molto basse per quello che ha dimostrato di poter fare il classe 1993.

Calciomercato Roma, Dybala aspetta i Friedkin

Per eliminare queste due clausole che spaventano la società, Tiago Pinto e i Friedkin vogliono rivedere il contratto dell’argentino insieme al giocatore, in modo da poter eliminare queste due voci. Per far sì che questo avvenga, però, la società dovrebbe alzare lo stipendio del ventinovenne.

Come riporta il Corriere dello Sport, Dybala è tornato oggi a Trigoria dopo le amichevoli con l’Argentina dei giorni scorsi. Paulo vuole recuperare dalle fatiche con l’Albiceleste e solo da domani si metterà a disposizione del tecnico. Intanto, aspetta che i Friedkin si facciano avanti per proporre il rinnovo del contratto, visto che non c’è stato ancora nessun contatto. Le parti non si sono ancora incontrare per discutere i nuovi termini, nonostante manchino tre mesi al 30 giugno.