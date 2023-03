Calciomercato Roma, Frattesi da Sarri: incontro e doppia firma

L’allenatore della Lazio sta mettendo i bastoni tra le ruote al calciomercato della Roma, che vuole rinforzarsi a partire da giugno

La Roma ha intenzione di migliorare il livello della rosa nella prossima finestra di calciomercato estivo. I giallorossi, infatti, vogliono dare a Mourinho la rosa migliore disponibile per quello che dovrebbe essere il suo ultimo anno nella Capitale. Da contratto, infatti, la stagione 2023-2024 è l’ultima in cui lo Special One guiderà la squadra. Il progetto triennale dei Friedkin termina a giugno del 2024 e José chiere una rosa all’altezza delle ambizioni.

Tiago Pinto si sta già muovendo per cercare di dare allo Special One i rinforzi che chiede nei rispettivi reparti. La difesa dovrebbe essere quello più critico, con Chris Smalling che ancora non ha deciso se rimanere o meno in giallorosso. Il suo contratto scade il 30 giugno e sulle sue tracce c’è l’Inter che è intenzionato a ripetere l’operazione Mkhitaryan, preso a zero proprio dalla Roma.

Anche il centrocampo è una zona delicata della rosa. Nonostante l’arrivo di giocatori di livello, questo non sta ancora brillando come dovrebbe, anche a causa dell’infortunio di Wijnaldum a fine agosto. La buona notizia è che Nemanja Matic dovrebbe rimanere, ma al suo fianco Mourinho vorrebbe vedere qualcuno di più dinamico. Per questo motivo, Pinto si sta muovendo per donare al tecnico un giocatore con le caratteristiche che chiede.

Calciomercato Roma, doppio colpo Lazio se parte Milinkovic

Il profilo che piace di più per rinforzare la linea mediana è senza dubbio Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nel mirino dei giallorossi, che lo scorso anno sono stati a un passo dall’acquistare il calciatore, ex Roma Primavera.

Come riporta Il Messaggero, però, sulle sue tracce c’è la Lazio, che sta pensando a come migliorare il centrocampo in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Il primo profilo che interessa è quello di Piotr Zielinski, che ha dato il via libera per il passaggio in biancoceleste un caso di mancato rinnovo. A Formello, il polacco ritroverebbe il tecnico con cui ha giocato molto bene a Napoli. Il secondo, quello di Frattesi, fa parte del progetto giovani che la Lazio vuole iniziare. A dare una mano al club ci ha pensato anche Danilo Cataldi. L’altro centrocampista della Lazio assistito da Giuseppe Riso, agente di Frattesi, che si è incontrato con Lotito qualche settimana fa per il rinnovo del numero 32 biancoceleste.