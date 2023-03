Roma, Mourinho resta: tre richieste e una sola tentazione

L’allenatore della Roma non ha intenzione di lasciare la società questa estate, ma per restare vuole dei requisiti precisi

Il futuro di Mourinho non è più così opaco come poteva esserlo qualche settimana fa. La permanenza dello Special One nella Capitale sembrava quasi una chimera, con l’allenatore che chiedeva alla proprietà degli sforzi sul mercato. La situazione sembrava surreale, perché da una parte c’era il Fair Play Finanziario a legare le mani di Tiago Pinto, che si è trovato tra incudine e martello, dall’altra l’allenatore che chiedeva rinforzi, quasi non capisse la situazione.

Ora, invece, la situazione sembra rientrata con il tecnico che si è convinto a voler rimanere a Roma almeno fino alla fine del contratto. Sono poche le volte che il portoghese è rimasto per così tanto tempo in una squadra e vederlo rimanere in giallorosso è di sicuro un orgoglio per i tifosi. Questi, infatti, possono continuare a sognare di lottare per grandi obiettivi dopo la vittoria della Conference League arrivata lo scorso anno.

Sulle sue tracce ci sono state diverse squadre come ad esempio il Brasile e il Portogallo. Le due Federazioni calcistiche hanno fatto la corte allo Special One dopo la fine del Mondiale in Qatar, ma il tecnico ha rispedito al mittente le lusinghe. Non è servito a nulla neanche la possibilità del doppio incarico, con Mourinho che ha rifiutato tutto per rimanere concentrato sula Roma.

Roma, Mourinho è pronto a rimanere

Ora il tecnico di Setubal si è proprio convinto di restare nella Capitale, ma come riporta La Repubblica ha imposto delle condizioni a questa permanenza. Lo Special One, infatti, vorrebbe avere alcune rassicurazioni prima di procedere con il terzo e ultimo anno del contratto.

José vorrebbe avere più potere decisionale per rimanere nella Capitale e, oltre a questo, vorrebbe poter indicare la direzione sportiva, tenendo ben a mente la situazione economica della società. In poche parole, il portoghese vorrebbe dire la sua sulla programmazione e sul budget della società, senza dimenticare le ambizioni. Mourinho, che è diventato leader dello spogliatoio e dei tifosi, vorrebbe diventare leader anche societario, guidando in più aspetti la Roma. L’unica tentazione che potrebbe portarlo lontano dalla Capitale, però, è il Chelsea, che sta passando un periodo nero con Potter.