Calciomercato Roma, addio Abraham: resta in Serie A

Calciomercato Roma, è tutto da scrivere il futuro di Tammy Abraham. La punta inglese, oltre al possibile ritorno in Premier League, potrebbe continuare a giocare in Italia

Può arrivare la svolta per il futuro di Tammy Abraham in casa giallorossa. L’attaccante inglese fin qui non ha confermato le ottime impressioni lasciate al suo primo anno con la maglia della Roma. A testimoniare il calo di rendimento del numero 9 ex Chelsea ci sono i numeri e non solo. Nelle ultime uscite dei giallorossi l’attaccante ha anche perso il posto da titolare, in favore di Andrea Belotti. Non c’è solo la pista in Premier League in caso d’addio al terminale offensivo della Roma, la svolta è possibile in Serie A

Alla ricerca dell’Abraham perduto. Il secondo anno in giallorosso del numero 9, che recentemente non ha escluso l’ipotesi di un ritorno al Chelsea, è stato fin qui al di sotto delle aspettative. Quella che doveva essere la stagione della conferma, dopo quanto di buono fatto vedere nel primo anno, ha fin qui deluso tutti. Lo testimoniano i numeri in primis: lo scorso anno l’attaccante ha registrato un bottino di 27 reti in 53 presenze. Quest’anno il conto è più magro, lo testimoniano le 7 marcature messe a segno finora in stagione. E per il suo futuro si è parlato a più riprese di un possibile ritorno in Premier, dove oltre al Chelsea non si spegne la pista Aston Villa. Ma la svolta finale potrebbe arrivare a sorpresa in Serie A.

Calciomercato Roma, non solo la Premier per Abraham: spunta la pista Milan

Anche il Milan sembra aver acceso i propri riflettori sul numero 9 della Roma. A fare spazio all’ex Chelsea potrebbe essere un altro attaccante giunto in Serie A dalla Premier League, Divock Origi. Ecco tutti i dettagli dell’intreccio offensivo tra giallorossi e rossoneri in vista dei mesi estivi.

Secondo quanto rilanciato su Twitter dal giornalista turco Ekrem Konur, il Milan è pronto ad ascoltare offerte per cedere l’ex Liverpool Origi. La stagione del 27enne belga è stata al di sotto delle aspettative, appena due le reti messe a segno fin qui. Lo stesso giornalista rilancia la pista rossonera sul futuro di Tammy Abraham. Il Milan starebbe monitorando da vicino la situazione della punta inglese, le prossime settimane possono essere decisive.