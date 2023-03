Calciomercato Roma, addio e doppio scippo Inter: consolazione Pinto

Il general manager della Roma potrebbe vedersi sfilare da sotto le mani due obiettivi per la prossima finestra di calciomercato estivo

La Roma ha pronto un piano di rinforzamento per il calciomercato estivo in modo da poter dare a Mourinho una squadra competitiva. Per il terzo e ultimo anno dello Special One sulla panchina giallorossa, Tiago Pinto e i Friedkin hanno intenzione di alzare ancora il livello della rosa. L’obiettivo è quello di competere per obiettivi più alti, con l’asticella che si alza di stagione in stagione.

Sin da suo arrivo, José ha messo in chiaro la situazione impostando una mentalità volta a vincere. Non a caso nella prima stagione del portoghese nella Capitale, la Roma ha portato a casa la Conference League, conquistata nella notte di Tirana. Primo anno e primo trofeo per il tecnico di Setubal, che vorrebbe ripetersi anche in questa seconda stagione alla guida del club. Le competizioni rimaste in piedi, però, sono poche e anche entrare in Champions sarebbe molto importante.

Se ci dovesse riuscire, la Roma otterrebbe dei fondi molto importanti per la stagione successiva, che permetterebbero di muoversi con più tranquillità nel calciomercato estivo. Tiago Pinto non dovrà migliorare tutti i reparti, ma di sicuro in difesa e tra i pali dovrà fare qualche modifica. Oltre i tre titolari nel reparto arretrato, infatti, non ci sono alternative valide, con Kumbulla che ha dimostrato di avere qualche limite, così come Llorente.

Calciomercato Roma, l’Inter prepara la cessione

Anche Rui Patricio ha dimostrato di non essere più così brillante, con il minor numero di parate importanti effettuate in Serie A rispetto a tutti i portieri del campionato. Visto che Mile Svilar non è mai sembrato in grado di sostituire il portoghese, Pinto si sta muovendo per acquistare un possibile sostituto.

Per questo reparto, un profilo che piace tanto è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell’Empoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il portiere piace anche all’Inter che si sta preparando per l’estate. Andrè Onana è finito nel mirino del Chelsea, che ha intenzione di prenderlo al posto di Mendy. In caso di addio dell’ex Ajax, Marotta avrebbe i fondi necessari per partire all’assalto di Vicario e non solo.

I nerazzurri devono rinforzare anche la difesa, dove Milan Skriniar sta per lasciare un buco non da poco. Per sostituire il centrale, nel mirino dell’Inter c’è Trevoh Chalobah, che piaceva anche alla Roma. L’inglese sarebbe il profilo adatto per giocare nel club milanese, vista la sua adattabilità sia alla difesa a tre sia a quattro. In caso l’affare andasse in porto, i nerazzurri potrebbero lasciar perdere Smalling.