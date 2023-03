Calciomercato Roma, 27 milioni al Milan: il cerchio si è chiuso

La Roma valuta una serie di possibili rinforzi ed ha messo nel mirino una delle rivelazioni della Serie A. La concorrenza, però, aumenta.

Da una parte, la volontà di accontentare José Mourinho mettendogli a disposizione elementi di qualità capaci di cambiare il volto della rosa a sua disposizione. Dall’altra, la necessità di mantenere in ordine i conti così da evitare possibili sanzioni da parte della Uefa. Sono giorni intensi per la Roma, chiamata a lavorare seguendo questa doppia stella polare e battere la concorrenza delle altre big italiane, Milan compreso.

Il tecnico portoghese, di recente, ha fatto sapere di voler restare così da dare continuità ad un progetto ritenuto molto interessante e ricco di potenzialità ancora inespresse. Le condizioni per rendere i giallorossi competitivi ad alti livelli ci sono tuttavia, dopo la conquista della Conference e i risultati positivi fin qui ottenuti in Serie A ed in Europa League, per crescere ancora sarà imprescindibile investire in maniera concreta sul mercato.

Mou, dal canto suo, ha tracciato la strada. Vorrebbe infatti lavorare con gente del calibro di Roberto Firmino e Luka Modric. Piste concrete, tutto sommato, visto che entrambi sono in scadenza ed hanno un contratto in scadenza a giugno. Il brasiliano ha già comunicato al Liverpool di voler cambiare aria in estate mentre il croato è ancora in attesa di una telefonata da parte della dirigenza del Real Madrid. Pinto è alla finestra ma, al tempo stesso, sta battendo piste alternative che conducono a giovani prospetti. Calciatori con ancora ampi margini di crescita ma ritenuti già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi.

Roma, il Milan segue Baldanzi

Tra questi rientra Tommaso Baldanzi che, in questi mesi, ha scalato le gerarchie del tecnico Paolo Zanetti diventando uno dei pezzi pregiati dell’Empoli. I toscani vorrebbero tenerlo ancora ma intanto, hanno esposto il prezzo in vetrina. Si parte da una base di 10 milioni. Cifra destinata a lievitare, alla luce delle tante squadre interessate al classe 2003.

L’elenco comprende il Milan che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha cominciato a pensare a lui come eventuale sostituto di Brahim Diaz. Lo spagnolo, al momento, è un rebus. I rossoneri hanno la facoltà di riscattarlo a 22 milioni, con il Real Madrid che avrebbe poi la possibilità di riprenderlo versandone nelle casse dei Campioni d’Italia 27. Paolo Maldini e Frederic Massara contano di trattenerlo. La situazione, però, impone un piano B: da qui l’idea di puntare i riflettori proprio su Baldanzi. Pinto a breve intensificherà i contatti, utilizzando tutte le leve a sua disposizione. Compresa quella riguardante la presenza in rosa dell’idolo del centrocampista, ovvero Paulo Dybala. La corsa è aperta, la Roma ci crede.