Calciomercato, doccia gelata per Roma e Juve: doppio assalto in Premier

Calciomercato, doccia gelata in arrivo per Roma e Juventus. Doppio blitz programmato in Premier League e concorrenza choc per la Serie A

Il campionato italiano, messa in archivio l’ultima sosta Nazionali della stagione, è ripartito dalla giornata numero 28 in calendario. La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria obbligata nella lotta al piazzamento Champions League in Serie A. Il Milan di Pioli, attualmente quarto in classifica, dista un solo punto per la Roma, che deve anche guardarsi le spalle dalla risalita della Juventus.

La Roma e la Juventus scenderanno in campo in casa in questo turno di campionato. La squadra giallorossa, davanti ad uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito, ospita la Sampdoria di Stankovic. La Juventus invece scenderà in campo questa sera, per ospitare l’Hellas Verona all’Allianz Stadium. Lo scontro diretto dell’Olimpico ha visto la Roma superare di misura i bianconeri, grazie alla rete siglata da Gianluca Mancini, ma la Juventus ha ridotto il distacco dai giallorossi grazie alle ultime due vittorie consecutive in Serie A. Le due squadre sono state segnalate su un difensore in rotta d’uscita dal Manchester City, ma il futuro del calciatore sembra già scritto e pronto a tagliare fuori dalla corsa la Serie A.

Calciomercato, Roma e Juventus restano al palo: doppio blitz per Laporte del Man City

Fari puntati sul futuro di Aymeric Laporte. Difensore mancino classe ’94, alla sua sesta stagione con i Citizens dopo l’esperienza all’Athletic Bilbao. In estate il calciatore può lasciare la corte di Pep Guardiola, e per il suo futuro si erano fatte avanti anche le piste Roma e Juventus in Serie A.

Le due squadre italiane però devono fare i conti con una concorrenza clamorosa sulle tracce di Laporte. Secondo quanto rilanciato in queste ore dal sito 90min.com c’è un doppio assalto in vista per il difensore in uscita dal Manchester City. Sia il Tottenham che il PSG sembrano pronti a rompere gli indugi per assicurarsi il centrale difensivo mancino. Più defilata la pista Barcellona, la squadra catalana avrebbe intenzione di piombare sul centrale 31enne Inigo Martinez.