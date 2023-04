Calciomercato Roma, all in Pinto: firma entro aprile

Il gm della Roma ha presentato un’offerta di rinnovo al calciatore che non ha ancora dato una risposta in vista del calciomercato

La questione Smalling diventa sempre più importante ogni giorno che passa. Il contratto del difensore centrale, infatti, scade il 30 giugno e più ci si avvicina a quella data, più la possibilità che l’inglese lasci la squadra si fa sempre più concreta. Questo scenario non è il migliore per i tifosi della Roma, che vedono nell’ex Manchester United e Fulham una vera e propria colonna della rosa, con Mourinho che lo ha messo al centro dei suoi piani difensivi.

Nel terzetto che protegge Rui Patricio, infatti, Chris è in pianta stabile sin dal suo arrivo, quando ha deciso di lasciare i Red Devils per accettare il progetto giallorosso. Insieme a Mancini e Ibanez ha creato un vero e proprio muro che sta permettendo alla Roma di poter contare su una solidità senza eguali in Serie A. Il trentatreenne, infatti, ha dimostrato di avere grandi qualità e di poter giocare ancora ad alti livelli.

Visto proprio il suo livello delle prestazioni, che fino a novembre lo avevano reso uno dei giocatori con più gol nella Roma, molti club si sono affacciati per lui. Primo su tuti l’Inter, che deve sostituire Milan Skriniar. L’ex difensore della Sampdoria è promesso sposo del Paris Saint-Germain e Marotta vuole trovare il giocatore adatto per sostituirlo.

Calciomercato Roma, Pinto vuole una risposta da Smalling

Proprio per evitare di ripetere l’affare Henrikh Mkhitaryan, passato in nerazzurro a parametro zero, Tiago Pinto si è mosso per cercare di proporre a Smalling l’offerta migliore per il rinnovo. Riuscire a ottenere la firma nei prossimi giorni sarebbe fondamentale per arrivare più tranquilli a fine campionato.

Come riporta Il Tempo, però, Tiago Pinto vorrebbe accelerare i tempi. Per questo motivo ha dato un ultimatum al difensore centrale che ora deve dare una risposta prima della fine di aprile. Sulla scrivania del giocatore, infatti, c’è da giorni una proposta della Roma di un biennale a 3.8 milioni di euro con bonus facili da raggiungere. Fino ad ora non è arrivata nessuna risposta e il general manager vuole sapere se Chris ha intenzione di continuare in giallorosso.