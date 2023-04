Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del presidente: il bomber sarà venduto

Il numero uno del club ha sciolto le riserve confessando la partenza sicura del giocatore, spalancando le porte del calciomercato della Roma

Oggi comincia aprile e con il quarto mese del 2023 si avvicina anche la fine dei campionati, che in questa stagione hanno date particolari a causa del Mondiale in Qatar. La kermesse della Fifa ha modificato il normale svolgimento dei tornei, con una lunga pausa tra novembre e dicembre. Per questo motivo il triplice fischio su tutti i campionati nazionali è stato posticipato e in Serie A ci sarà a giugno.

Proprio il 30 giugno rappresenta la quiete prima della tempesta, ovvero l’ultimo giorno prima dell’inizio della sessione estiva di Calciomercato. La Roma deve muoversi molto bene per donare a Mourinho la rosa che chiede per lottare per palcoscenici migliori. L’obiettivo dello Special One è di riportare i giallorossi in Champions e cercare di lasciare la società con le qualità adatte per continuare il cammino nella coppa dalle grandi orecchie anche negli anni successivi.

Per questo Tiago Pinto si sta già muovendo per individuare i migliori giocatori che il panorama può offrire. La R0ma ha bisogno di rinforzare diversi reparti nel prossimo calciomercato e per farlo deve stare attenta al bilancio. La mano della Uefa, infatti, ha già reso difficile la finestra invernale. Effettuare una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità deve essere il lietmotiv del general manager.

Calciomercato Roma, il presidente non ha dubbi: “Parte a giugno”

Uno dei reparti che andranno ritoccati è l’attacco, dove Tammy Abraham non sta vivendo la sua miglior stagione. L’inglese, che lo scorso anno ha siglato ben 27 reti totali, in questa stagione è a ritmi molto più bassi. Andrea Belotti, invece, deve ancora trovare il suo primo centro in Serie A.

Per cercare di revitalizzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, Pinto ha messo nel mirino Mateo Retegui, attaccante del Tigre che ha stregato Mancini. Come riporta TyC Sports, il presidente del club ha affermato che il giocatore lascerà la squadra a giugno: “Tutto indica che Retegui sarà venduto a giugno. ci sono vari interessati in Europa. Una volta concretizzata la proposta con noi e con il Boca, compreremo il 50% del cartellino e saremo partner nell’affare“.