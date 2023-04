Calciomercato Roma, salta il rinnovo: corsa a tre con Juventus e PSG

Calciomercato Roma, il giocatore ha deciso di non prolungare il proprio contratto che scade il 30 giugno e potrebbe partire in estate

A giungo ci sono diverse occasioni a parametro zero che possono fare comodo per il calciomercato della Roma. I giallorossi già nella scorsa stagione hanno dato vita a una campagna acquisti da applausi basata proprio sui giocatori in scadenza di contratto. Senza bisogno di pagare cartellini, infatti, sono arrivati Nemanja Matic, Paulo Dybala, Andrea Belotti e Mile Svilar. I primi tre hanno dimostrato di poter essere utili per la rosa.

Il primo è un vero e proprio alfiere dello Special One, che lo ha preso al Chelsea e al Manchester Untied sotto la sua guida. Ora nella terza avventura con il portoghese, il serbo si è confermato ancora una volta uno dei migliori nella linea mediana del tecnico di Setubal. L’apporto di Paulo Dybala è innegabile e il suo talento illumina le partite del club. Mai acquisto fu più azzeccato per un club, con il popolo romanista che si è innamorato della Joya. Infine, Belotti non ha lasciato ancora il segno come sperava, ma il suo impegno non è passato inosservato.

L’ultimo della lista, invece, non è riuscito a catturare gli occhi del pubblico dell’Olimpico. Mile Svilar, infatti, inizialmente sembrava potesse essere il giusto rimpiazzo di Rui Patricio, da poter far riposare di tanto in tanto. Il portiere belga, invece, non ha dato le certezze sperate e per questo motivo l’ex Wolverhampton si è ritrovato a fare gli straordinari, magari pagano in brillantezza.

Calciomercato Roma, niente firma e addio: Pinto in pole position

Proprio Rui Patricio è finito sotto i riflettori qualche mese fa a causa del suo livello di prestazioni. Il portiere, infatti, era stato indicato come il peggiore per parate importanti in tutta la Serie A. In molti hanno puntato il dito sull’estremo difensore in alcune sconfitte, nonostante il trentacinquenne abbia sempre dimostrato solidità.

Per migliorare la difesa della porta, però, ecco che potrebbe arrivare un assist dal Manchester United. Come riporta fichajes.net, David De Gea ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo dei Red Devils, con Ten Hag che non sembra al settimo cielo per l’ex Atletico Madrid. Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno e sulle sue tracce c’è la Roma. L’affare sembra difficile per diversi aspetti. Il primo riguarda la concorrenza: David piace a Juventus e Paris Saint-Germain, che hanno intenzione di cambiare la retroguardia. Il secondo aspetto, non da poco, è lo stipendio percepito a Manchester. De Gea guadagna circa 19,5 milioni di sterline e anche con il Decreto Crescita sarebbe difficile per la Roma effettuare questa operazione.