Calciomercato Roma, tempo scaduto: doppio riscatto per il nuovo accordo

Calciomercato Roma, il tempo è scaduto: il centrocampista ha due mesi per convincere tutti. Serve il riscatto per il nuovo accordo

Domani sarà titolare in mezzo al campo, al fianco di Matic, anche per via dell’assenza per squalifica di Cristante. E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è iniziato il conto alla rovescia per capire il futuro. Quello di Wijnaldum, ancora, non si conosce.

Non ci sono dubbi che il centrocampista olandese, qualitativamente e anche per esperienza, sia uno dei migliori della rosa di Mourinho. Ma la Roma, che lo ha in prestito dal Psg e che lo potrebbe riscattare per 8 milioni di euro, è in fase di valutazione. La sfortuna che ha colpito Gini non gli ha permesso, è evidente, di rendere al meglio. E da qui alla fine della stagione sarà lui con le sue prestazioni far decidere Pinto se versare nelle casse parigine i soldi pattuiti al momento dell’operazione. Anche perché, Wijnaldum, ha un contratto di 7 milioni di euro all’anno che sicuramente sono pesantissimi per le casse giallorosse. C’è da capire insomma con molta attenzione come muoversi.

Calciomercato Roma, la situazione Wijnaldum

La Roma la scorsa estate lo ha corteggiato e anche molto. Alla fine è arrivata la fumata bianca che però si è annerita subito, dopo la frattura del perone in allenamento e dopo gli oltre sei mesi di stop che lo hanno costretto a guardare i compagni. Gini ha scelto dopo l’infortunio la terapia conservativa, saltando anche il Mondiale, ed è evidente che ci abbia messo l’anima per tornare in campo il prima possibile.

Normale anche che sia arrugginito, normale anche che abbia bisogno di tempo per recuperare la forma migliore. Ma quel tempo inizia ad essere poco: lui ha a disposizione due mesi per convincere la Roma al riscatto. A partire da domani contro la Samp. I conti, poi, verranno fatti alla fine.